GBPUSD quebra com conselho legal de Cox
GBPUSD caiu para 1.30, anulando assim todo os ganhos do dia anterior, no seguimento das observações feitas pelo procurador geral Geoffrey...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
O índice do dólar avança pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), alcançando o nível mais alto em dois meses. O preço rompeu acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxa escura) — que, em março, em meio...
Mais
O acordo firmado entre a AMD e a OpenAI representa um momento decisivo não apenas para a fabricante de semicondutores, mas também para todo o setor de inteligência artificial (IA). Ao fornecer os poderosos chips Instinct MI450, com capacidade total de 6 gigawatts, a AMD demonstra...
Mais
O primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu renunciou em meio a uma intensificação da crise política, apenas um dia após o presidente Emmanuel Macron anunciar o novo gabinete e menos de um mês após assumir o cargo. Trata-se do terceiro chefe de...
Mais
GBPUSD caiu para 1.30, anulando assim todo os ganhos do dia anterior, no seguimento das observações feitas pelo procurador geral Geoffrey...
Vendas a retalho recuperam ligeiramente,valores core avançam mais Grande revisão em baixa dos dados de dezembro EURUSD...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker Nesta segunda-feira as bolsas seguem a negociar sem um sentido definido. A...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem em baixa em dia de NFP. As bolsas reagiram mal às...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem em baixa a aguardar a reunião do BCE. O...
Resumo: O PIB Australiano falhou as expectativas de crescimento no ultimo trimestre e registou a primeira contracção seguida desde...
O par de moedas EURUSD segue a negociar numa estreita zona de consolidação há muito tempo. A zona de suporte 1,12-1,13 evitou quedas,...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem sem um sentido definido. Esta semana os investidores...
Goldman Sachs lançou uma recomendação para o par de moedas USDCAD. O banco recomenda um posição longa no par, com...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas recentem-se com os comentários menos favoráveis a um...
Citi lançou uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. O banco recomenda uma posição longa no par com os...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas entram em realização de mais-valias depois...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas corrigem em dia de declarações da FED. Hoje o Presidente...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem em território positivo, com a possibilidade...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas seguem a negociar em alta, mesmo depois da divulgação...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker Os mercados negoceiam em alta animados com as notícias vindas...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem em alta na esperança de progressos...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas negoceiam na 'linha de água' a aguardarem...
O Barclays lançou uma recomendação para o par de moedas EURUS O banco recomenda uma posição curta pendente no par,...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas negoceiam em alta em dia de feriado nos EUA para...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador