USD-SEK em alta após decisão de taxa do Riksbank em linha com as expectativas
Suécia, decisão do Riksbank. Atual: 2,75%. Previsão: 2,75%. Anterior: 3,5%. O Riksbank pode também cortar a taxa de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Produção industrial da Alemanha em setembro: -2,5% vs. -1,0% m/m esperado. Anterior: +2,9% Dados piores que o esperado causaram uma...
Os futuros apontam para uma abertura de sessão em alta na Europa e nos EUA. Decisões da Reserva Federal e do BoE em destaque. Hoje,...
O efeito da vitória de Trump nas eleições presidenciais fez com que a sessão de ontem na Wall Street encerrasse com ganhos...
As ações da Chevron estão dando sinais de alta! 📈 Com uma forte região de suporte, quebra de estrutura de baixa e padrões...
As ações do produtor de racks de servidores Super Micro Computer caíram 23% hoje, atingindo níveis não vistos desde...
O petróleo apaga as perdas iniciais e sobe quase 0,5% após a mudança nos estoques de petróleo dos EUA no relatório EIA....
Wall Street explodiu em uma frenesi de compras na quarta-feira, após Donald Trump garantir sua segunda vitória presidencial. As ações...
A sessão de hoje tem mostrado considerável volatilidade nos mercados de ações, commodities e metais. Os metais preciosos como...
Os ativos dos EUA estão em alta após a vitória de Trump, enquanto o forte dólar americano não está incomodando...
A margem de lucro líquido é um dos indicadores mais relevantes na análise fundamentalista, essencial para avaliar a eficiência...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados com fortes ganhos, liderados pelo US2000, que sobe 5,96%. Os resultados das eleições presidenciais...
O fabricante e prestador de serviços de turbinas eólicas Vestas caiu quase 12%. A empresa está enfrentando altos níveis de...
As ações da Tesla estão ganhando mais de 13% no pré-mercado, antes da abertura das bolsas de valores dos EUA. Os resultados...
Índices na Europa experimentam forte crescimento DAX sobe 0,65%. O índice SUI40 da Suíça tem o maior ganho. O...
Abertura do mercado americano ao vivo - 06/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
02:00 AM BRT, Alemanha - Bens Duráveis de setembro: Pedidos de Fábrica da Alemanha: real 4,2% MoM; previsão 1,6% MoM; anterior...
Os mercados estão atualmente sendo impulsionados pelas eleições presidenciais dos EUA, com a maior volatilidade observada no dólar,...
Fox News – uma das maiores redes de televisão dos EUA e um claro apoiador do Partido Republicano – foi a primeira a declarar a vitória...
Hoje temos um calendário econômico relativamente leve em termos de divulgações macroeconômicas importantes. Os únicos...
