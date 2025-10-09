Indices Norte Americanos tentam o breakout\ Libra fecha a semana com fortes ganhos
Sumário: Muitos sinais confusos vindos dos EUA Inexistência de sinais de recuperação na Ásia NIKKEI (JAP225)...
Notícias de mercado
O índice do dólar avança pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), alcançando o nível mais alto em dois meses. O preço rompeu acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxa escura) — que, em março, em meio...
O acordo firmado entre a AMD e a OpenAI representa um momento decisivo não apenas para a fabricante de semicondutores, mas também para todo o setor de inteligência artificial (IA). Ao fornecer os poderosos chips Instinct MI450, com capacidade total de 6 gigawatts, a AMD demonstra...
O primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu renunciou em meio a uma intensificação da crise política, apenas um dia após o presidente Emmanuel Macron anunciar o novo gabinete e menos de um mês após assumir o cargo. Trata-se do terceiro chefe de...
Resumo: Líder do Partido Republicano propõe o uso de tecnologia blockchain no governo americano. CBOE não adicionará...
Resumo: Libra apresentamomentum ascendente Próxima votação de relevo será dia 20 de Março (Quarta-feira) FTSE...
Sumário: Mais ganhos nas ações norte-americanas; US100 nos 78.6% Fib. Produção Industrial norte-americana...
Resumo: - O OURO reagiu em baixa no limite superior do triângulo - Os metais preciosos subiram depois das quedas registadas em Fevereiro - A situação...
Summary: A lot of confusing signals from the US No green shoots of recovery in Asia yet NIKKEI (JAP225) could experience a fall in the nearest...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader As bolsas negoceiam mistas a aguardarem desenvolvimentos do caso Brexit. Ontem...
GBPUSD caiu para 1.30, anulando assim todo os ganhos do dia anterior, no seguimento das observações feitas pelo procurador geral Geoffrey...
Vendas a retalho recuperam ligeiramente,valores core avançam mais Grande revisão em baixa dos dados de dezembro EURUSD...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker Nesta segunda-feira as bolsas seguem a negociar sem um sentido definido. A...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem em baixa em dia de NFP. As bolsas reagiram mal às...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem em baixa a aguardar a reunião do BCE. O...
Resumo: O PIB Australiano falhou as expectativas de crescimento no ultimo trimestre e registou a primeira contracção seguida desde...
O par de moedas EURUSD segue a negociar numa estreita zona de consolidação há muito tempo. A zona de suporte 1,12-1,13 evitou quedas,...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem sem um sentido definido. Esta semana os investidores...
Goldman Sachs lançou uma recomendação para o par de moedas USDCAD. O banco recomenda um posição longa no par, com...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas recentem-se com os comentários menos favoráveis a um...
Citi lançou uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. O banco recomenda uma posição longa no par com os...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas entram em realização de mais-valias depois...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas corrigem em dia de declarações da FED. Hoje o Presidente...
