Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par cambial CADCHF. O banco recomenda a colocação de uma posição...
O índice do dólar avança pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), alcançando o nível mais alto em dois meses. O preço rompeu acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxa escura) — que, em março, em meio...
O acordo firmado entre a AMD e a OpenAI representa um momento decisivo não apenas para a fabricante de semicondutores, mas também para todo o setor de inteligência artificial (IA). Ao fornecer os poderosos chips Instinct MI450, com capacidade total de 6 gigawatts, a AMD demonstra...
O primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu renunciou em meio a uma intensificação da crise política, apenas um dia após o presidente Emmanuel Macron anunciar o novo gabinete e menos de um mês após assumir o cargo. Trata-se do terceiro chefe de...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em baixa corroborando com a máxima...
Resumo: Como era previsto pelos analistas, BoC (Banco Central do Canadá) manteve as taxas de juro nos 1.75% PIB e IPC com as previsões...
Forte pressão vendedora no USD nesta quarta-feira, depois dos comentários dos membros da FED a sugerirem que os movimentos futuros vão...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas com a possibilidade,...
Resumo: GBPUSD registou uma grande recuperação nos últimos dias O par alcançou a forte resistência de...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam em alta a aguardar um acordo entre...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par cambial USDCAD. O banco recomenda uma posição curta no par nos seguintes...
Barclays emitiu uma recomendação para o par cambial NZDUSD. O banco recomenda posição curta pendente nos seguintes níveis: Entrada...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em alta com o discurso...
Resumo: EURNZD não quebrou a média móvel de 200 períodos Rebound poderá suportar o NZD nas próximas...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta sexta-feira, depois de uma entrada...
O PMI industrial medido pelo ISM, que representa o estado da economia na indústria dos EUA, caiu 5.2 pontos em Dezembro para os 54.1, o que representa...
Thomson Reuters IFR emitiu um recomendação para o par cambial AUDUSD. A agência recomenda uma posição curta pendente...
Resumo: "Flash crash" no mercado cambial JPY e CHF são consideradas moedas de refúgio CHFJPY reagiu na...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em baixa depois de a Apple...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker No primeiro dia de negociação das bolsas do ano de...
