Resumo da Manhã (06.11.2024)
No início do dia, observamos uma reação relativamente forte dos mercados a uma vitória republicana que agora parece quase...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados financeiros reagiram rapidamente aos primeiros resultados das eleições nos EUA, com o dólar norte-americano se fortalecendo...
Uma recente distorção de preço levou as ações da Intel para baixo, mas se identifica um padrão de bandeira de...
De acordo com dados oficiais da AP News, Trump lidera com 177 votos eleitorais contra 99, no entanto, nenhum dos estados decisivos foi chamado ainda. Novas...
Donald Trump tomou a dianteira precoce na eleição presidencial dos EUA de 2024, assegurando 95 votos eleitorais contra 35 de Kamala Harris...
A eleição presidencial dos EUA de 2024 entre Kamala Harris e Donald Trump pode levar dias ou até semanas para determinar um vencedor....
Enquanto a votação continua em todo os Estados Unidos, os primeiros resultados significativos em termos de votos eleitorais são esperados...
As ações da Trump Media & Technology Group subiram 17% hoje, impulsionadas por apostas especulativas no dia das eleições...
A Palantir Technologies está subindo até 23%, alcançando recordes após resultados fortes no terceiro trimestre que superaram...
Os índices de ações dos EUA estão em alta na abertura da sessão. As empresas de tecnologia estão liderando...
10:45 BRT, Estados Unidos - Dados do PMI para Outubro: PMI de Serviços S&P Global: atual 55,0; previsão 55,3; anterior 55,2; PMI...
Os futuros dos EUA sobem ligeiramente à medida que as eleições presidenciais dos EUA se aproximam. A ação dos preços...
As ações da Ferrari, fabricante de carros esportivos com sede em Maranello, Itália, estão em queda de quase 5% hoje, apesar...
09:30 AM BRT, Estados Unidos - Dados do Balanço Comercial de Setembro: Balanço Comercial: atual -84,40B; previsão -83,80B;...
Mercados incertos antes das eleições nos EUA DHL reporta resultados decepcionantes Salzgitter ganha mais de 33% após notícia...
O clima durante a sessão asiática foi otimista, em grande parte ligado aos ganhos no mercado de ações da China. O índice...
Fatos: O preço da prata se recuperou do limite inferior da estrutura 1:1. A tendência principal permanece em alta. Recomendação: Operação:...
Abertura do mercado americano ao vivo - 05/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Apesar dos dados melhores da China, que tendem a apoiar o sentimento no setor europeu de bens de luxo (afetado pela fraqueza dos consumidores chineses),...
PMI Composto Final do Reino Unido (Outubro): 51,8 vs 51,7 esperado e 51,7 anteriormente PMI de Serviços Final do Reino Unido (Outubro): 52 vs...
