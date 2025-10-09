Leia mais
A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado

Dólar atinge o nível mais forte em dois meses 💲📈 Falta de dados dos EUA limita tendência de baixa

9 de outubro de 2025

O índice do dólar avança pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), alcançando o nível mais alto em dois meses. O preço rompeu acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxa escura) — que, em março, em meio...

Mais

AMD dispara com acordo com a OpenAI: ações sobem 25% no pré-mercado

6 de outubro de 2025

O acordo firmado entre a AMD e a OpenAI representa um momento decisivo não apenas para a fabricante de semicondutores, mas também para todo o setor de inteligência artificial (IA). Ao fornecer os poderosos chips Instinct MI450, com capacidade total de 6 gigawatts, a AMD demonstra...

Mais

Ação da Semana - Quanta Services Inc. (02.10.2025)

2 de outubro de 2025

A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...

Mais

Calendário macroeconômico

