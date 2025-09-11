Calendário econômico: eleições presidenciais dos EUA e relatório de serviços do ISM em foco nos mercados 🗽
Os mercados na Europa abriram em alta após uma sessão bem-sucedida na Ásia, onde os índices chineses subiram. Os contratos...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os mercados na Europa abriram em alta após uma sessão bem-sucedida na Ásia, onde os índices chineses subiram. Os contratos...
Petróleo: A OPEP+ decidiu adiar ainda mais a restauração da produção ao mercado. Anteriormente, a organização...
Os índices dos EUA encerraram a sessão de ontem levemente em queda; o S&P 500 e o Nasdaq 100 caíram cerca de 0,4% em meio à...
O ouro antes das eleições nos EUA - 04/11/2024 | XTB Neste vídeo, analisamos como o ouro pode reagir antes das eleições...
A grande mudança de portfólio de Buffett pode sinalizar preocupações mais amplas com o mercado. A Berkshire Hathaway continuou...
09:30 AM BRT, Estados Unidos - Bens Duráveis de setembro (final): Bens duráveis excluindo transporte: atual 0,5% m/m; previsão...
Wall Street tem uma abertura mais baixa nesta segunda-feira. Nvidia foi adicionada ao Índice Dow Jones Industrial Average. As ações...
No vídeo de hoje, vamos explorar o PMI (Índice de Gerentes de Compras), um indicador crucial que revela o estado da economia em setores como...
Há duas semanas, as empresas de luxo francesas se encontraram no alvo da apetência dos investidores, à medida que soou o sino anunciando...
A Qualcomm é uma gigante de tecnologia listada na bolsa de valores dos EUA, reconhecida globalmente por sua atuação no setor de...
Os índices europeus estão com uma leve recuperação no início do dia. Entre os maiores ganhos estão os setores...
05:15 AM BRT, Espanha - Dados do PMI para outubro: HCOB Espanha Manufacturing PMI: atual 54,5; previsão 53,1; anterior 53,0; 05:45 AM...
A OPEC+ adiou um aumento na produção de petróleo. Os preços do petróleo bruto subiram mais de 3% no início da...
Esta semana, a atenção dos mercados globais estará voltada para dois eventos principais. Na noite de terça para quarta-feira,...
A sessão na região da Ásia-Pacífico está se desenvolvendo de forma moderada. Os índices chineses estão...
Bem-vindos ao nosso panorama semanal! Neste vídeo, vamos abordar os principais acontecimentos que podem impactar o mercado financeiro...
O Payroll pode ser ofuscado pelas eleições presidenciais nos EUA? A principal preocupação dos investidores está na...
Neste seminário, vamos analisar os principais movimentos dos pares de moedas no mercado global, destacando as tendências mais relevantes da...
Enquanto a Apple prepara-se para relatar ganhos fiscais do quarto trimestre após o fechamento do mercado em 31 de outubro de 2024, todos estão...
O US100 está a recuar mais de 1,3% após reações mistas aos lucros da Microsoft e da Meta, apesar de ambas as empresas...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador