Summary: USDTRY continua em queda Periodo de alguma estabilidade na economia da Turquia pode suportar a lira Um longo caminho...
O índice do dólar avança pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), alcançando o nível mais alto em dois meses. O preço rompeu acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxa escura) — que, em março, em meio...
O acordo firmado entre a AMD e a OpenAI representa um momento decisivo não apenas para a fabricante de semicondutores, mas também para todo o setor de inteligência artificial (IA). Ao fornecer os poderosos chips Instinct MI450, com capacidade total de 6 gigawatts, a AMD demonstra...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Citi emitiu uma recomendação para o par USDCAD . O banco recomendou uma entrada longa com posição pendente no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas nesta cyber-monday com a possibilidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta em dia de Black Friday. O dia Black Friday é...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY A agência recomenda posições curtas no par nos...
A comissão europeia rejeitou a revisão ao orçamento de estado de Itália, a justificaçõa é de que o documento...
Resumo PLN permanece estavel perante toda a volatilidade no mercado em torno do sistema financeiro Comentários de vários membros...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas com o dia do Thanksgiven à porta. O sector...
Sell-off imenso no mercado accionista a arrastar o petroleo entre outros. As matérias primas cujo preço depende da procura regista fortes...
Bitcoin a cair cerca de 30%, Ethereum 40%, Bitcoin Cash perde 2/3 de valor do maximo local. Apos um período de consolidação,as...
Resumo Euro oscila em baixa com o aumento do prémio de risco EURNZD Negoceia na zona de suporte de médio prazo Risco...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A Agencia recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta segunda-feira, apesar de os focos de instabilidade persistirem. Um...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par USDCAD O banco recomenda posições de venda na posição no...
Depois do que parecia ser um desbloqueio importante esta quarta-feira, A satisfação de Theresa May foi rapidamente alterada com o ministro...
