Trade of the day: US2000
Resumo: O mercado accionista recuperou das quedas desta quinta-feira US2000 estancou as quedas e iniciou mesmo uma recuperação Oportunidade...
Notícias de mercado
O índice do dólar avança pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), alcançando o nível mais alto em dois meses. O preço rompeu acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxa escura) — que, em março, em meio...
O acordo firmado entre a AMD e a OpenAI representa um momento decisivo não apenas para a fabricante de semicondutores, mas também para todo o setor de inteligência artificial (IA). Ao fornecer os poderosos chips Instinct MI450, com capacidade total de 6 gigawatts, a AMD demonstra...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam mistas depois de um dia dominado pela volatilidade. As bolsas...
Resumo: O dólar segue forte apesar da queda nos juros das obrigações A econimia da polónia está forte...
Os principais Índices accionistas oscilaram fortemente na quinta-feira de manhã, quando as relações entre os EUA e a China...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem em baixa com receios de um...
O Banco Danske emitiu uma recomendação para o par NZDCAD O banco sugere posições curtas no par nos seguintes...
O ritmo a que o preço do petróleo caiu nas ultimas sete semanas, apenas pode ser comparado ao período da revolução no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas voltam a negociar no vermelho, em dia de pouco...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O banco sugere posições longas no para nos seguintes niveis: Entrada (mercado):...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o USDJPY O Banco recomenda uma posição curta ( venda ) no para nos seguintes...
UOB emitiu uma recomendação para o par NZDUSD O banco recomenda que se assuma uma posição longa no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas depois da reunião do G20. Os...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par AUDUSD A agência recomenda posições longas no par...
Resumo: SP500 (US500) atinge resistência importante e reage em baixa Tensões comerciais estão de volta Taxas...
BNP Paribas emitiu uma recomendação para o par EURCHF par A recomendação do banco passa por assumir uma posição...
Apesar de a reunião da OPEC ainda ser só esta quinta-feira, ambos o Oil e o WTI estão a recuperar quase 5% no segumento de um corte...
Possivelmente este é o evento mais importante do ano, em Buenos Aires, Argentina. O President dos EUA ,Donald Trump, irá reunir-se com...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem a negociar na linha de água expectantes com o desenrolar...
