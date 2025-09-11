Abertura do mercado norte-americano: Índices abrem a sessão em terreno negativo
As ações dos EUA estão a ser negociadas em terreno negativo esta sessão, com o Nasdaq 100 a liderar as perdas, com...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
01:30 PM GMT, Estados Unidos - Dados da Inflação para setembro: Índice de preços PCE: real 0,2% MoM; previsão...
Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA atingiram 216k vs 230k exp. e 227k anteriormente, revisto para 242k Os pedidos de subsídio...
O sentimento do mercado europeu é visivelmente fraco hoje; o sector tecnológico dos EUA perde após os relatórios da Meta...
O crescimento do PIB do terceiro trimestre de Hong Kong foi de 1,8% em relação ao ano anterior, contra 3,1% previsto e 3,2% no segundo trimestre...
A dinâmica do CPI da zona euro (flash para outubro) foi de 2% em termos homólogos contra 1,9% previstos.
Os excelentes resultados da Alphabet, Microsoft e Meta Platforms não conseguiram melhorar o sentimento no mercado acionista dos EUA, que está...
O PSI está hoje a subir mais de 2,27%, impulsionado pelo desempenho da Jerónimo Martins e BCP que lideram os ganhos neste momento. Os...
Durante a sessão de hoje, os investidores irão voltar a sua atenção principalmente para os Estados Unidos, onde Wall Street...
O Banco do Japão manteve as taxas de juro inalteradas em 0,25% e em linha com as previsões dos mercados; a decisão foi unânime....
As vendas a retalho na Alemanha (outubro) atingiram 3,8% em termos homólogos, contra 1,2% exp. e 2,1% anteriormente
Japão atravessa um momento econômico e político complexo. No aspecto econômico, o crescimento do PIB anual é negativo...
As ações do Reddit dispararam 45% após um forte relatório de ganhos do terceiro trimestre, impulsionado por um aumento de 68%...
Índices abriram estáveis, exceto pelo US2000. O par EUR/USD apagou as perdas após o relatório ADP e agora até apresenta...
11:30 AM BRT, Estados Unidos - Dados da EIA: Estoques de Petróleo Bruto: atual -0,515M; previsão 1,500M; anterior 5,474M; Estoques...
11:00 AM BRT, Estados Unidos - Vendas Pendentes de Imóveis para Setembro: atual 7,4% MoM; previsão 1,9% MoM; anterior 0,6% MoM; 11:00...
Os índices europeus estão em queda após a divulgação de resultados decepcionantes de empresas europeias, incluindo a...
Principais questões na renúncia da EY: Preocupações com governança e controle surgiram em julho de 2024, levando...
Abertura do mercado americano ao vivo - 30/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
