Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
HICP Anual (Preliminar): Real 2,4% (Previsão 2,1%, Anterior 1,8%) CPI Anual (Preliminar): Real 2% (Previsão 1,8%, Anterior 1,6%) O...
PIB dos EUA (Trimestral) - Avanço: Atual: 2,8% (Previsão: 2,9%,Anterior: 3%) Preços PCE (Núcleo) - Avanço: Atual:...
As fontes da OPEC+ sinalizaram que o grupo poderia adiar o aumento planejado da produção de petróleo, programado para dezembro de...
Mudança no Emprego ADP dos EUA: Real 233 mil (Previsão 110,5 mil, Anterior 143 mil, Revisado para 159 mil) O relatório de emprego...
A Caterpillar Inc. divulgou seu relatório de lucros do terceiro trimestre de 2024 hoje, antes da abertura do mercado. As ações...
No relatório de lucros do terceiro trimestre de 2024, a Alphabet destacou o impacto de seus significativos investimentos em IA, que estão...
Com os resultados de ontem de empresas como Alphabet (GOOGL.US) e Advanced Micro Devices (AMD.US), e os relatórios de Microsoft (MSFT.US) e Meta...
Crescimento do PIB no terceiro trimestre (preliminar) na Zona do Euro (anual): Resultado: 0,9% Previsão: 0,8% Anterior: 0,6% Crescimento...
O calendário econômico de hoje apresenta leituras cruciais do PIB das principais economias europeias e dos Estados Unidos, além da...
Os mercados asiáticos negociaram predominantemente em baixa, com cautela em relação aos próximos dados econômicos...
Neste vídeo, você vai descobrir como identificar reversões de tendência no mercado financeiro e ajustar suas estratégias...
A Alphabet enfrentou um desafio muito difícil, dado as altas expectativas estabelecidas pelo mercado. No entanto, a empresa conseguiu reportar resultados...
As ações do PayPal (PYPL.US) caíram 3,5% hoje, apesar dos lucros por ação melhores do que o esperado e de um crescimento...
As ações da Pfizer ganharam quase 3,6% nas primeiras negociações de hoje, após a farmacêutica aumentar sua...
O foco desta semana está nos resultados trimestrais das Big Techs. Em particular, a atenção dos investidores estará voltada...
Ouro e prata subiram rumo a novas máximas, em meio às crescentes expectativas para os dados econômicos dos EUA e com a eleição...
A sessão de hoje viu o mercado de ações dos EUA abrir com um sentimento majoritariamente positivo, apesar de grandes quedas entre...
Fatos: GBPUSD recuou da resistência chave em 1,3000. O par está negociando em uma tendência de baixa. Opinião: O...
As vagas de emprego JOLTS nos EUA chegaram a 7,443 milhões, em comparação com os 8 milhões esperados e os 8,040 milhões...
Índice de preços de imóveis dos EUA apresentou alta de 0,3% em relação ao mês anterior, comparado à expectativa...
