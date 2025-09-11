📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 29/10/2024
Abertura do mercado americano ao vivo - 29/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Abertura do mercado americano ao vivo - 29/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
As ações do McDonald's estão perdendo mais de 3,5% após os resultados do terceiro trimestre, caindo para $286, mergulhando...
DAX volta à área de máximas históricas As ações da Adidas, Lufthansa e HSBC reagem aos resultados financeiros...
Petróleo: O petróleo reagiu com uma forte queda ao ataque de Israel à infraestrutura militar iraniana. O ataque foi limitado...
O Índice Hang Seng recuperou perdas, subindo mais de 2% após a notícia de que Pequim pode considerar um substancial pacote fiscal...
O calendário econômico de hoje traz uma combinação de dados importantes sobre sentimento do consumidor, balança comercial...
PIB da Suécia YoY (3º trimestre): -0,1% vs 0,5% esperado e 0% anteriormente PIB da Suécia MoM (3º trimestre): -0,1% vs 0,3%...
Mercados Asiáticos operaram mistos, com ações japonesas se destacando enquanto o Nikkei 225 e o TOPIX subiram 1% e 0,9%, respectivamente....
Para esta semana, a visão semanal traz uma análise aprofundada dos principais temas que agitam o mercado antes das eleições...
O gás natural continua em forte queda (-6,9% hoje, com futuros caindo aproximadamente 8%, com entrega para novembro a $2,360/mmBtu e para dezembro...
Foi definitivamente uma manhã de sábado tensa no Oriente Médio, quando Israel respondeu de forma decisiva ao recente ataque com foguetes...
11:30 AM, Estados Unidos - Índice de Atividade Industrial do Fed de Dallas para Outubro: Atual: -3,0 vs Esperado: -9,2; Anterior: -9,0; A...
Wall Street teve uma abertura mista na segunda-feira. As ações de empresas de energia caíram significativamente devido ao aumento...
DAX em clima misto no início da semana Indústria automotiva sob pressão com Volkswagen e Porsche Ações da Philips...
Fatos: Estamos entrando na temporada de resultados das empresas de tecnologia, com grandes expectativas. O mercado está precificando cenários...
A Borr Drilling (BORR.US) está aprofundando suas quedas após a divulgação das expectativas de resultados para o terceiro trimestre...
O índice Nikkei do Japão (JP225) registra alta de 2,9%, enquanto o iene japonês perde 0,26% em relação ao dólar...
Os futuros apontam para uma abertura em alta na sessão europeia de hoje. A atenção dos investidores se volta para o petróleo...
Os ataques israelenses ao Irã durante o fim de semana visaram apenas instalações militares, poupando as instalações...
Estamos começando uma nova semana de negociações nos mercados financeiros. Os futuros estão apontando para uma abertura...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador