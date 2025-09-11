Três mercados para observar na próxima semana (28.10.2024)
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A próxima semana será muito intensa em termos de lançamentos macroeconômicos. Os investidores receberão dados sobre o...
A Deckers Outdoor Corp inicialmente subiu até 13% (agora +11,30%) após a empresa reportar fortes resultados do segundo trimestre fiscal,...
A empresa de moda Tapestry, que possui marcas como Coach New York, Kate Spade New York e Stuart Weitzman, não recebeu a aprovação...
Empresas de tecnologia liderando os ganhos Índice do dólar mostra pouca mudança Rendimentos dos títulos dos EUA caem O...
Estados Unidos - Relatório de inflação da Universidade de Michigan para outubro: Condições Atuais: real 64,9;...
As ações da empresa sueca de eletrodomésticos Electrolux caem quase 16% hoje após a empresa relatar uma perda líquida...
Abertura do mercado americano ao vivo - 25/10/2024 | XTB
As vendas no varejo canadense para setembro vieram em 0,4% m/m, em comparação com a expectativa de 0,5% m/m e 0,9% anteriormente. As...
Estados Unidos - Bens Duráveis para setembro: Bens Duráveis Excluindo Defesa: real -1,1% m/m; anterior -1,3% m/m; Pedidos...
As ações da fabricante francesa de autopeças Valeo caem 10% após a empresa revisar para baixo a previsão de receita...
DAX em humor misto no final da semana Resultados da Mercedes-Benz em segundo plano Situação geral do mercado: A sessão...
As eleições japonesas estão se aproximando, o que pode aumentar a volatilidade no iene e nas ações japonesas, já...
Clima Empresarial IFO da Alemanha - Outubro: 86,5 (estimativa: 85,6; anterior: 85,4) Avaliação Atual do IFO: 85,7 (estimativa: 84,4;...
Os futuros apontam para uma abertura em baixa na última sessão de negociações desta semana na Europa. Hoje, no calendário:...
A sessão de ontem em Wall Street resultou em ganhos para a maioria dos índices de ações. O Nasdaq encerrou a sessão...
Neste vídeo, você vai aprender sobre as tendências primária, secundária e terciária no mercado financeiro e como...
Neste seminário, vamos analisar os principais movimentos dos pares de moedas no mercado global, destacando as tendências mais relevantes da...
Os estoques de gás natural aumentaram em 80 bilhões de pés cúbicos na semana passada, acima dos 65 bilhões esperados...
O Nasdaq 100 está mostrando sinais de recuperação após o relatório de ganhos do terceiro trimestre da Tesla, que superou...
Mudança nas vendas de casas novas nos EUA para setembro MoM: 4,1% (Previsão 0,6, Anterior -4,7%) Vendas de casas novas nos EUA (em...
