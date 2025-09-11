🗽 Abertura do mercado americano - 14/08/2025
________ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
________ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
PIB Trimestral Preliminar (T/T): 0,1% (previsão 0,1%, anterior 0,1%) PIB Anual Preliminar (A/A): 1,4% (previsão 1,4%, anterior...
Taxa Básica de Juros da Noruega mantida em 4,25%
PIB Trimestral Preliminar (T/T): 0,3% (previsão 0,1%, anterior 0,7%) Estimativa do PIB Mensal (M/M): 0,4% (previsão 0,2%, anterior...
PPI da Suíça e CPI da Suécia em julho Suíça (PPI): Anual (YoY): -0,9% (anterior: -0,7%) Mensal...
Os futuros dos índices norte-americanos operam em queda no pré-mercado, acompanhando o tom mais fraco visto na Europa. As ações...
Os índices norte-americanos estenderam os ganhos hoje, embora tenham devolvido parte deles na segunda metade da sessão. O S&P 500...
As empresas chinesas (ADRs) estão entre as ações com melhor desempenho no mercado norte-americano hoje, enquanto os futuros do índice...
Fatos: O par recuou na zona de suporte-chave 172,17–172,33 Tendência de curto prazo desde o início de agosto permanece...
A Rigetti Computing, sediada na Califórnia, é uma inovadora no campo da computação quântica — uma forma totalmente...
US2000 é o destaque entre os índices dos EUA hoje, com alta de 0,9% Trump está considerando mais três candidatos para o cargo...
BREAKING: Petróleo reage após relatório de estoques da EIA 📊 EIA Crude Oil Inventories: +3,036M (Previsão: -0,912M...
Segundo a CNBC, o governo Donald Trump está considerando 11 nomes para suceder Jerome Powell no comando do Federal Reserve, cujo mandato termina...
A Cisco Systems (CSCO.US), empresa norte-americana especializada em fornecer infraestrutura de rede, divulgará nesta quarta-feira, após o...
Os contratos futuros de gás natural dos EUA (Henry Hub – NATGAS) sobem quase 2% hoje, após dias de forte pressão vendedora....
Scott Bessent, aliado próximo de Donald Trump, potencial secretário do Tesouro e candidato ao cargo de presidente do Federal Reserve, afirmou...
Os futuros dos Estados Unidos operam em alta, enquanto o secretário do Tesouro, Bessent, advertiu que será necessário observar vários...
O par EURUSD retoma o ímpeto de alta hoje após publicação de Donald Trump nas redes sociais afirmando que o presidente dos...
E.ON SE (EOAN.DE) com forte crescimento de EBITDA e orientação confirmada – desenvolvimento estável apesar dos desafios regulatórios Resultados...
Mercados europeus com otimismo; DE40 testa suporte e TUI avança 5,4% 💡 Há otimismo nos mercados financeiros europeus hoje, com os contratos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador