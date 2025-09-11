ABERTURA WALL STREET: Abertura otimista da sessão de quinta-feira, Tesla dispara após lucros, IBM decepciona
Wall Street abre em alta nesta quinta-feira. As ações da Tesla Inc. disparam 15% após a divulgação dos lucros do...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Abertura do mercado americano ao vivo - 24/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA registraram 227 mil, em comparação com os 242 mil esperados e os 241 mil anteriores, revisados...
Os mercados continuam a bater recordes históricos, em um momento em que os bancos centrais estão começando programas de corte de taxas...
As ações da Lam Research (LAM.US), empresa de serviços e equipamentos para fabricação de semicondutores, e da UPS (UPS.US),...
DAX interrompe o momento de queda Resultados da Hermes, Beiersdorf e Michelin em destaque Situação geral do mercado: A sessão...
Fatos: O US500 perdeu o impulso de alta na área dos picos históricos recentes. A valorização atual do mercado dos EUA...
Os preços do paládio subiram mais de 6% hoje, após os EUA pedirem aos aliados do G-7 que considerassem sanções sobre...
Flash PMI UK Composite para outubro veio em 51,7 vs 52,5 exp. e 52,6 anteriormente: Flash PMI UK Services para outubro veio em 51,8 s 52,4 exp. e...
O US100 fechou ontem com uma perda de 1,60%, embora as quedas tenham sido parcialmente reduzidas no final da sessão. A venda foi impulsionada por...
03h45 BST, França - Dados do PMI de outubro: HCOB PMI de Serviços da França: atual 48,3; previsão 49,8; anterior 49,6; HCOB...
Os índices da região Ásia-Pacífico registraram quedas, estendendo o forte movimento de venda no mercado de ações...
O calendário macroeconômico de hoje inclui várias entradas interessantes. Os investidores aprenderão principalmente os relatórios...
A Tesla (TSLA.US) divulgou hoje o relatório de lucros do terceiro trimestre. As vendas ficaram abaixo do previsto, no entanto, os lucros e o fluxo...
As ações da Apple (AAPL.US) caíram mais de 2,5% hoje após Wall Street receber relatos anônimos sobre cortes planejados...
As ações do conglomerado industrial, provedor de serviços avançados e fabricante de eletrônicos Teledyne Technologies...
A holding francesa de moda Kering (KER.FR) relatou que o lucro operacional caiu quase 50% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior,...
Abordagem cautelosa e orientada por dados para futuros cortes de juros Confiança no processo contínuo de desinflação Perspectiva...
11:30, Estados Unidos - Dados da EIA: Estoques de petróleo bruto: real 5,474M; previsão 0,800M; anterior -2,191M; Estoques semanais...
Principais índices em Wall Street abrem em baixa Os rendimentos dos títulos dos EUA estão subindo novamente O dólar...
