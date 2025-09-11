ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Vendas de casas existentes nos EUA estão quase em linha com as expectativas ✔
11:00, Estados Unidos - Vendas de imóveis existentes para setembro: real 3,84M; previsão 3,88M, anterior 3,86M (revisado 3,88M); real...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
10:45 , Canadá - Decisão da taxa de juros do BoC para dezembro: real 3,75%; previsto 3,75%; anterior 4,25%. O Banco do Canadá...
A produtora de veículos elétricos Tesla (TSLA.US) divulgará seus resultados financeiros hoje, após o encerramento da sessão...
A Coca Cola (KO.US) divulgou seus resultados do 3T24, que foram melhores do que o esperado. A empresa relatou receita mais forte, melhor lucratividade...
Abertura do mercado americano ao vivo - 18/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa, com a atenção centrada na geopolítica. Fontes indicam que o exército...
DAX amplia quedas Deutsche Bank cai após divulgar resultados do 3º trimestre Citi eleva recomendação para as ações...
A Netflix acaba de entregar outro trimestre impressionante, marcando um crescimento significativo tanto em assinantes quanto em lucratividade. A gigante...
A Boeing (BA.US) divulgou hoje seu relatório de resultados do 3º trimestre de 2024, revelando perdas substanciais e desempenho abaixo das expectativas...
O iene está perdendo quase 1,3% em relação ao dólar americano hoje, devido a vários fatores. Eleições...
A gigante do café, Starbucks, está enfrentando desafios significativos. Resultados preliminares do quarto trimestre revelam um novo declínio...
Ontem, após o fim da sessão sobre a Wall Street americana, a Food and Drug Administration (CDC) informou ao público sobre a identificação...
Futuros apontam para outro dia de declínios nos mercados europeus Os futuros do Euro Stoxx 50 estão perdendo quase 0,2% no momento A...
Fatos: Pesquisas recentes no Japão indicam um declínio no apoio à coalizão governante liderada pelo Primeiro-Ministro Ishiba....
A sessão de ontem em Wall Street terminou com um sentimento misto. O índice Nasdaq foi o único a registrar ganhos de 0,18%. Os...
Neste vídeo, explicamos o que são suportes e resistências e os conceitos essenciais da análise técnica, ajudando você...
A Genuine Parts, principal fornecedora americana de autopeças, é hoje a pior performance entre as empresas do S&P 500. O motivo é...
O Brent Crude subiu mais de 3% hoje, antes do relatório de estoques de petróleo da API dos EUA, programado para às 17h30 horário...
A Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, comenta: Controlar os déficits ajudará a garantir a demanda pela dívida...
A prata, uma alternativa muito mais barata ao ouro, tem aumentado significativamente de valor nas últimas sessões. Na última sexta-feira,...
