EUR-USD aprofunda queda para 1,08 em meio ao discurso de Lagarde, do BCE 📉
Comentários da presidente do BCE, Christine Lagarde: Espero que a inflação volte à meta mais cedo do que o projetado;...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Abertura ligeiramente mais fraca da sessão de negociação nos EUA. O Nasdaq-100 e o S&P 500 caem entre 0,4% e 0,5%. As ações...
Philip Morris reportou resultados melhores do que o esperado para o 3º trimestre de 2024. As maiores vendas, combinadas com a melhora na lucratividade...
Petróleo O petróleo se recuperou no início desta semana com esperanças de novos anúncios das autoridades chinesas...
Abertura do mercado americano ao vivo - 22/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O...
PPI canadense (anual): -0,9% vs 0,2% anteriormente PPI canadense (mensal): -0,6% vs -0,45% esperado e -0,8% anteriormente RMPI (mensal): -3,1%...
O trigo listado na CBOT (WHEAT) em Chicago está caindo mais de 1% hoje e não está reagindo às notícias da SovEcon da...
A 3M ganha mais de 4,00% após a divulgação de seus resultados trimestrais. O conglomerado internacional, envolvido na produção...
A General Motors (GM.US) divulgou hoje seu relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2024, antes da abertura do mercado. As ações...
DAX estende quedas Lucro da SAP aumenta após divulgação dos resultados do 3º trimestre AP Moller Maersk eleva previsões...
O par USD/JPY disparou na segunda-feira, rompendo o nível crítico de 150,00 e atingindo novas máximas, o que gerou especulações...
Fatos: O dólar ganhou 3,90% em apenas 20 dias desde o início de outubro. Este é o aumento mais rápido no valor do dólar...
O calendário econômico de hoje inclui a leitura dos estoques de petróleo bruto dos EUA, vários discursos de autoridades do BCE...
Os mercados asiáticos caíram de forma generalizada, com o Nikkei 225 do Japão liderando as perdas (-1,7%) e o TOPIX em queda de...
Os pares de moedas emergentes são compostos por divisas de economias em desenvolvimento, como o real brasileiro (BRL), o rand sul-africano (ZAR)...
11:00 Mudança do Índice de Indicadores Antecedentes dos EUA MoM (Setembro): -0,5% real vs -0,3% estimado, -0,2% anterior (revisado para -0,3%). Fonte:...
Ações em Wall Street abriram em baixa nesta segunda-feira. A Spirit Airlines Inc. anunciou a extensão do seu acordo de processamento...
Bem-vindos ao nosso panorama semanal! Nesta semana, analisamos os dados econômicos mais recentes dos EUA, que mostraram sinais mistos. O PIB está...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa após uma sessão de alta de sexta-feira, onde os US30 e US500 atingiram fechos recordes,...
Estamos entrando em uma fase crucial da temporada de resultados do terceiro trimestre, com as Big Techs divulgando seus resultados. Os resultados desta...
