⏫🟡GOLD está testando US$ 2.730!
No fim de semana, um ataque com drone atribuído ao Hezbollah teve como alvo a residência do primeiro-ministro de Israel. O drone explodiu...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
No fim de semana, um ataque com drone atribuído ao Hezbollah teve como alvo a residência do primeiro-ministro de Israel. O drone explodiu...
Fatos: O governador Ueda deixou cair sinais de uma pausa ao dizer que o BOJ pode "se dar ao luxo" de gastar tempo examinando riscos; O...
Prata e ouro continuaram os fortes ganhos de quase toda a semana anterior. Hoje, houve um teste do nível de US$ 2.732 por onça em ouro, enquanto...
PPI da Alemanha (M/M) em setembro: -0,5% (estimativa: -0,2%; anterior: 0,2%) PPI (Y/Y): -1,4% (estimativa: -1,1%; anterior: -0,8%) A queda maior...
Futuros apontam para abertura mais baixa da sessão de hoje na Europa China cortou taxas de empréstimo anuais e de 5 anos Discursos...
Estamos começando uma nova semana de negociações nos mercados financeiros internacionais. Vale lembrar que a sessão de sexta-feira...
A empresa médica Intuitive Surgical (ISRG.US), responsável, entre outras coisas, pela produção dos inovadores robôs cirúrgicos...
Ouro e prata são os ativos com melhor desempenho no final da semana. Ambos os metais preciosos estão rompendo ou sendo negociados perto de...
O dólar caiu 0,20% US100 subiu 0,50% Os rendimentos estão voltando a cair Os índices estão abrindo com ganhos incertos...
Abertura do mercado americano ao vivo - 18/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
09:30 - Estados Unidos - Licenças de Construção de Setembro: Real: -2,9% MoM; Anterior: 4,6% MoM; Real: 1,428M;...
A American Express (AXP.US) divulgou seus resultados do 3T24. A empresa decepcionou um pouco no nível de receita, no entanto, superou as previsões...
Volvo e EsillorLuxottica com resultados do 3º trimestre Situação geral do mercado: A última sessão desta semana...
A Procter & Gamble divulgou seu relatório de lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando um ligeiro declínio nas vendas devido ao...
Fatos: OIL.WTI saltou de uma área de resistência chave; O sentimento principal continua pessimista. Opinião: OIL WTI...
Os futuros do ouro ultrapassaram a marca de US$ 2.700 por onça pela primeira vez, estabelecendo uma nova máxima histórica, já...
O calendário econômico de hoje apresenta lançamentos de dados significativos do Reino Unido e dos EUA, juntamente com vários...
Wall Street perdeu a maior parte dos ganhos do início da sessão de ontem e fechou estável. O S&P 500 encerrou a sessão...
Neste vídeo, explicamos o que são tendências no mercado financeiro e como identificá-las, ajudando você a tomar decisões...
Na quinta-feira, 17 de outubro de 2024, a Netflix apresentou os resultados do terceiro trimestre. O consenso dos analistas projetava receitas de US$ 9,78...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador