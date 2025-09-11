Prévia dos resultados: Netflix
À medida que o cenário do streaming continua a evoluir, todas as atenções estão voltadas para a Netflix, que se prepara...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
À medida que o cenário do streaming continua a evoluir, todas as atenções estão voltadas para a Netflix, que se prepara...
Mudança no número de barris de petróleo: Atual: -2,191 milhões Previsão: 1,5 milhões Anterior: 5,81...
Nesta revisão semanal, analisamos os principais pares de moedas, destacando os movimentos mais relevantes do mercado de câmbio. Vamos explorar...
Os estoques de gás natural aumentaram em 76 bilhões de pés cúbicos na semana passada, ligeiramente abaixo dos 80 bilhões...
Wall Street abre em alta na quinta-feira. Expedia Group Inc. em alta após o Financial Times relatar uma possível aquisição...
10:15, Estados Unidos - Produção industrial para setembro: Produção industrial: Real: -0,3% MoM. Previsão -0,1%...
Abertura do mercado americano ao vivo - 17/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A teleconferência do BCE sobre a decisão do Banco Central de cortar a taxa de depósito em 25 pontos-base acaba de começar,...
09:30, Estados Unidos - Dados de Emprego: Pedidos Iniciais de Desemprego: Real: 241K. Previsão 260K; Anterior 258K. 09:30, Estados Unidos...
Como esperado, o Banco Central Europeu decidiu cortar a taxa de depósito principal em 25 pontos-base para 3,25%. Logo após a publicação,...
DAX ganha antes da decisão do BCE Ações da Merck e Sartorius em uma onda ascendente Situação geral do mercado: A...
Espera-se que o BCE corte as taxas de juros em 25 pontos-base. A situação econômica piorou desde a última reunião. A...
06:00, Zona Euro - Dados de Inflação para Setembro: IPC: real 1,7% YoY; previsão 1,8% YoY; anterior 2,2% YoY; IPC: real -0,1%...
Os ADRs da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) listada nos EUA estão atualmente ganhando 7% depois que a empresa relatou lucro líquido...
O forte mercado de trabalho diminuiu as expectativas do mercado de que o Reserve Bank of Australia (RBA) reduziria as taxas de juros, pois manter taxas...
Hoje, receberemos vários pontos de dados macroeconômicos importantes dos EUA e da Europa. Além disso, o Banco Central Europeu (BCE)...
Na China, o sentimento do investidor continua fraco, apesar de uma ligeira recuperação de 0,40-0,50% nos índices de ações...
No mercado de câmbio, os pares de moedas majors são formados pelas moedas mais negociadas e estáveis, como o dólar americano,...
O US2000 sobe 1,45% para 2.305 pontos na quarta-feira, alcançando seu nível mais alto desde julho e potencialmente se preparando para romper...
US500 sobe 0,10% US2000 sobe 1,30% para 2.300 pontos O dólar permanece forte Morgan Stanley sobe 7% na abertura após resultados...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador