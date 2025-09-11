⏬Gás Natural cai 2,5%
O gás natural continua com fortes quedas (-2,5% hoje). Ontem, a tentativa de recuperação falhou, embora hoje ainda vejamos testes...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O gás natural continua com fortes quedas (-2,5% hoje). Ontem, a tentativa de recuperação falhou, embora hoje ainda vejamos testes...
Morgan Stanley ganha 2,70% para US$ 115,25 após divulgar um relatório do terceiro trimestre melhor do que o esperado. Lucro por ação...
Abertura do mercado americano ao vivo - 16/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Fatos: O fenômeno climático La Niña está causando secas no Brasil, o que está reduzindo a perspectiva de produção...
DAX sob pressão descendente na primeira fase da sessão Adidas publica resultados preliminares para o terceiro trimestre Situação...
A Camtek LTD (CAMT.US) está surfando na onda da IA com suas soluções avançadas de inspeção e metrologia de...
As ações da maior empresa de moda do mundo, LVMH (MC.FR), estão perdendo valor no início da sessão de hoje após...
O calendário econômico de hoje apresenta uma mistura de importantes lançamentos de dados e comunicações do banco central,...
As ações asiáticas ganharam principalmente, lideradas pelo Hang Seng de Hong Kong e pelo CHN.cash da China, ambos mais de 2,5%...
O IPC do Reino Unido em setembro chegou a 1,7% YoY vs 1,9% exp. e 2,2% anteriormente (0,0% MoM vs 0,1% exp. e 0,3% anteriormente) O IPC Core do Reino...
Neste vídeo, você vai aprender o que é análise técnica e por que ela é tão importante para os investidores. Vamos...
As ações da U.S. Steel estão caindo 2% após Donald Trump anunciar que bloquearia a aquisição da U.S. Steel pela...
O Nasdaq-100 e Wall Street como um todo estão recuando na segunda fase da sessão de hoje, após resultados muito fracos da ASML e da...
Nas últimas semanas, vimos ganhos consideráveis em fundos alocados para investimentos em ações na China, principalmente através...
Johnson & Johnson divulgou hoje seus resultados do 3º trimestre de 2024. As vendas da empresa no segmento de MedTech ficaram abaixo das previsões...
Pouco antes do encerramento da sessão europeia, a ASML divulgou seus resultados. As ações da empresa caíram quase 11% depois...
Wall Street começa a terça-feira com humor misto A atenção dos investidores se volta para os resultados trimestrais Goldman...
Abertura do mercado americano ao vivo - 15/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Canadá - Dados de Inflação de Setembro: CPI Geral: Atual: 1,6% A/A. Previsão: 1,8% A/A; anterior: 2,0% A/A CPI Geral:...
Petróleo: O Washington Post informou que Israel não tem planos de atacar a infraestrutura de petróleo do Irã, o que levou...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador