BOLETIM DIÁRIO - 15/10/2024
As ações chinesas e o petróleo estão registrando quedas acentuadas devido às recentes quedas nos preços do petróleo...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
DAX lidera os ganhos na Europa Revisões de recomendações para Tag Immobilien, Delivery Hero e Philips Situação...
O Índice do Dólar (USDIDX) está em queda de 0,11% hoje, após testar a resistência em torno do nível de 103 pontos...
O Bitcoin terminou ontem com um ganho de 5,20%, atingindo US$ 66.080. O aumento não foi impulsionado por um único catalisador, mas sim apoiado...
O calendário macroeconômico de hoje está principalmente focado nos relatórios de inflação dos países da...
Ontem, após as 22h no horário da Polônia, o Washington Post informou que Israel não planeja atacar locais relacionados ao petróleo...
03:00 AM BST (03:00 AM no horário de Brasília), Reino Unido - Dados de Emprego de Agosto: Taxa de Desemprego: atual 4,0%; previsão...
A sessão de negociação na região Ásia-Pacífico está em alta após novos recordes serem atingidos...
03:45, França - Dados de inflação para setembro: IPC francês: real 1,1% YoY; previsão 1,2% YoY; anterior 1,8% YoY; IPC...
Os dados de inflação nos EUA em setembro superaram ligeiramente as previsões da Fed, com o IPC básico atingindo 3,3%. A inflação...
As ações da Southwest Airlines (LUV.US) caíram 1,26% hoje após notícias de que o investidor ativista Elliott Investment...
Wall Street abriu em baixa nesta segunda-feira. As ações da Boeing caíram 1,6% após o anúncio de cortes significativos...
A MicroStrategy ampliou seus ganhos, subindo 5% no pré-mercado, à medida que o Bitcoin se aproxima de uma resistência chave. O sentimento...
Bayer perde 2% após veredicto do júri Situação geral do mercado: A sessão de segunda-feira nas bolsas europeias...
Os futuros dos EUA mostram uma tendência ascendente, com o US500 a atingir um novo máximo histórico, impulsionado pelo desempenho do...
O petróleo está perdendo mais de 2% para começar a nova semana, principalmente devido à publicação de uma série...
As ações chinesas, por enquanto, mantêm a esperança em novos pacotes de estímulo econômico. No entanto, o crescimento...
Os primeiros resultados dos maiores bancos dos EUA ficaram para trás. Esta semana, outras instituições financeiras e as primeiras...
Estamos iniciando uma nova semana de negociações nos mercados financeiros internacionais. Como lembrete, as bolsas de valores na Europa,...
Futuros apontam para uma abertura mista para a sessão de dinheiro na Europa O calendário para hoje está relativamente vazio Ao...
