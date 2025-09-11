Wolfspeed na fase final de negociação de um contrato significativo 📈
As ações da Wolfspeed estão subindo mais de 22% hoje, após notícias sobre a possível finalização...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Após a estagnação de ontem, as ações dos EUA entraram na sexta-feira com uma nota positiva. O S&P 500 sobe 0,4%,...
Estados Unidos - Relatório de inflação da Universidade de Michigan para outubro: Expectativas de inflação de 1 ano:...
Abertura do mercado americano ao vivo - 11/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os preços do algodão na ICE (ALGODÃO) estão hoje quase 1% mais altos, se recuperando desde a última liquidação....
Estados Unidos - Dados de Inflação para setembro: PPI: atual 1,8% a.a.; previsão 1,6% a.a.; anterior 1,7% PPI Core: atual...
A mudança no emprego canadense em setembro foi de 46,7 mil vs 27 mil esperados e 22,1 mil anteriormente. A taxa de desemprego caiu inesperadamente...
O JPMorgan Chase divulgou hoje seu relatório de lucros do 3º trimestre de 2024, antes da abertura de Wall Street, revelando lucros acima do...
O Wells Fargo (WFC.US) divulgou hoje seu relatório de resultados do terceiro trimestre de 2024, antes da sessão de Wall Street, revelando...
Índices europeus sobem no final da semana. Dados do PPI dos EUA às 9h30 (horário de Brasília). JP Morgan revisa recomendações...
As ações da Tesla (TSLA.US) caem quase 6% no pré-mercado hoje, após a revelação do tão esperado robotáxi...
BNY Mellon (BK.US) divulgou hoje seu relatório de resultados do terceiro trimestre de 2024, antes da sessão de Wall Street, revelando que...
O petróleo tem estado no centro das atenções do mercado nas últimas semanas e parece estar a caminho de fechar a segunda semana...
(BLK.US) divulgou hoje seu relatório de resultados do terceiro trimestre de 2024, antes da sessão de Wall Street, e está subindo 1,5%...
O Primeiro-Ministro Michel Barnier anunciou uma série de aumentos de impostos direcionados às grandes empresas, então as blue-chips...
Os índices europeus registram pequenas quedas antes da abertura; certa fraqueza também é observada nos futuros de Wall Street. O...
Leituras macroeconômicas do Reino Unido (setembro): PIB do Reino Unido (YoY): 1% vs 1,4% esperado e 1,2% anteriormente Estimativa do PIB...
Os índices dos EUA fecharam a sessão de ontem com leves quedas. A inflação do CPI nos EUA caiu mais uma vez, para o nível...
Na segunda parte deste vídeo sobre o Canal de Donchian, vamos mostrar na prática como utilizar esse indicador na plataforma Xstation. Como...
O evento da National Association of Convenience Stores (NACS) impulsionou o preço das ações da Celsius Holdings em mais de 12%, alcançando...
