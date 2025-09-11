ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Dados de armazenamento de gás natural da EIA acima das expectativas
Os estoques de gás natural aumentaram em 82 bilhões de pés cúbicos na última semana, um pouco acima da expectativa de...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A inflação geral nos EUA desacelerou menos do que o esperado. A inflação subjacente, no entanto, voltou a subir. A inflação...
Wall Street abre em baixa na quinta-feira. As ações da Delta Air Lines Inc. estão em baixa depois que a orientação...
Em 2024, o setor automotivo europeu está enfrentando uma crise significativa. Esse declínio também está impactando fornecedores...
Estados Unidos - Dados de Inflação para Setembro: CPI Core: real 0,3% MoM; previsão 0,2% MoM; anterior 0,3% MoM; CPI Core:...
A transcrição das atas da última reunião do BCE, quando os banqueiros decidiram cortar as taxas de juros em 25 pontos base...
O relatório de inflação de preços ao consumidor (IPC) dos EUA de hoje, que será divulgado às 09h30, será...
O mercado de trabalho e a inflação estão no radar dos investidores, que buscam entender se a economia dos EUA está esfriando...
Os índices europeus apresentam ligeiras perdas antes da divulgação do CPI dos EUA A Deutsche Telekom anuncia programa de recompra...
As ações da gigante farmacêutica britânica, GlaxoSmithKline, subiram mais de 5% hoje, após o acordo de US$ 2,2 bilhões...
O Índice Hang Seng fechou quase 3% mais alto hoje, e o CSI continental subiu 1%, depois que o banco central da China anunciou o tamanho detalhado...
Os futuros de índices europeus apontam para uma abertura mais alta, apoiada por uma recuperação no mercado de ações...
Fatos: EURGBP saltou duas vezes da resistência definida pela EMA de 50 dias; Mercado monetário, taxas de juros e sua volatilidade...
O iene japonês se fortaleceu ligeiramente após o membro do BoJ, Ryozo Himino, sinalizar que o banco está pronto para aumentar as taxas...
Os ADRs listados nos EUA da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) ganharam quase 1% depois que a empresa relatou estimativas de vendas mensais (encerrando...
O IPC norueguês (para setembro) chegou a 3% YoY vs 3,2% exp. e 2,6% anteriormente (0,3% MoM vs 0,5% exp. e -0,9% anteriormente). _ O conteúdo...
A sessão de ontem em Wall Street foi uma das mais bem-sucedidas. O Dow Jones ganhou 1% e se aproximou de máximas históricas, enquanto...
A ata do FOMC da última reunião de tomada de decisão do Federal Reserve dos EUA acaba de ser publicada. Lembre-se de que em 18 de...
O real caiu 1,1% em relação ao dólar nesta quarta-feira, em linha com a força da moeda norte-americana nos mercados internacionais....
Os futuros do índice CBOE VIX (VIX), que medem a volatilidade implícita das opções do índice S&P 500, estão...
