Ações da Tesla sobem antes do lançamento do robotaxi
As ações da Tesla estão em alta de 0,4% hoje, enquanto aguardam o grande evento do ano da empresa fundada por Elon Musk: a apresentação...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Alphabet (GOOGL.US) estão caindo quase 1,5% na sessão de hoje, após notícias sobre uma possível...
Estoques de petróleo dos EUA pela EIA: 5,8M vs. 1,6M esperados e 3,88M anteriormente Estoques de gasolina: -6,3M vs. -1M esperados e 1,11M...
Os índices dos EUA começaram a sessão de hoje com ganhos modestos. O US30 lidera, com alta de 0,3%. Wall Street não reagiu...
Vendas no atacado nos EUA (agosto) MoM: -0,1% (Previsão 0,4%, Anterior 1,1%) Estoques no atacado (agosto) MoM Rev.: 0,1% (Previsão 0,2%,...
Abertura do mercado americano ao vivo - 09/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Conforme relatado anteriormente, a Rio Tinto (RIO.UK) decidiu adquirir a Arcadium Lithium (ALTM.US). A transação deverá ser realizada...
A ata do FOMC será um dos eventos mais importantes da sessão de hoje, embora não se possa descartar que o tom para os mercados financeiros...
Índices europeus em alta Continental sobe mais de 7% Stifel iniciou a cobertura analítica de HelloFresh Situação...
As ações da gigante farmacêutica e química alemã, Bayer AG (BAYN.DE) caíram hoje a maior queda desde março,...
As ações da Palantir estão sendo negociadas atualmente a US$ 41,47, alta de mais de 140% no acumulado do ano, refletindo os fortes...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados de forma estável, seguindo o foco na geopolítica e na estabilização dos preços...
Fatos: O RBNZ decidiu cortar as taxas de juros em 50 pontos-base, conforme esperado. No entanto, o banco apresentou uma perspectiva dovish para o...
Os membros do FOMC Susan Collins e Raphael Bostic comentaram a política monetária dos EUA ontem. Aqui está o destaque de seus discursos. Collins Os...
O formulador de políticas do BCE, Peter Kazimir, expressou ceticismo em relação a tomar uma decisão sobre um corte de juros...
O Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros (OCR) em 50 pontos-base, de 5,25% para 4,75%. O Comitê...
Para investidores interessados no mercado europeu, o calendário econômico de hoje é relativamente leve. No entanto, os investidores...
03:00 AM, Alemanha - Dados da Balança Comercial de agosto: Balança Comercial Alemã: atual 22,5 bilhões; previsão...
Os touros conseguiram manter o controle até o fechamento da sessão à vista de ontem nos EUA. Apesar de reduzirem alguns ganhos,...
Autoridades dos EUA disseram à mídia que Israel considera atacar instalações de energia iranianas - segundo a NBC. O PETRÓLEO...
