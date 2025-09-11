🗽 Abertura do mercado americano - 13/08/2025
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O euro continuará a subir? Inflação, Trump e Ucrânia em jogo Desde o início de 2025, o euro tem sido uma das moedas...
No mercado cambial, o par AUD/JPY ganha valor hoje em meio ao aumento das expectativas de uma política monetária mais hawkish na Austrália....
Futuros apontam para uma abertura mista na sessão à vista de hoje na Europa. Os investidores aguardam a leitura final da inflação...
Em termos anuais, a inflação na Alemanha para julho permanece em 2%, em linha com as expectativas. A taxa mensal é de 0,3%, também...
Na quarta-feira, o Nikkei 225 e o Topix do Japão encerraram a sessão em novos recordes, subindo 1,5% e 0,9%, respectivamente. O Hang Seng...
Os índices norte-americanos registraram ganhos expressivos hoje, impulsionados pela quase certeza do mercado (próxima de 100%) de que...
Fatos: CHFJPY recuperou-se do suporte-chave em 181,60 Tendência de médio prazo desde fevereiro permanece de alta Opinião: O...
China interrompe compras de soja da nova safra dos EUA A China ainda não reservou um único embarque de soja da nova safra dos EUA para...
Stephen Miran (Indicado de Trump ao Fed) Mostrou-se satisfeito com os dados atuais de inflação do Bureau of Labor Statistics (BLS),...
Poucas horas após o presidente Donald Trump aprovar uma nova solução para a Nvidia que permitiria a venda dos chips do modelo mais...
Petróleo Na semana passada, os preços do petróleo registraram quedas significativas diante da ausência de tarifas retaliatórias...
Inflação (IPC) de julho: 2,7% A/A (previsão: 2,8% A/A; anterior: 2,7% A/A) Inflação mensal (IPC): 0,2% M/M (previsão:...
SAP cai quase 5% e atinge o nível mais baixo desde abril A SAP (SAP.DE) recuou quase 5%, atingindo o menor patamar desde abril, devido a uma...
A primeira metade da sessão nos mercados europeus é caracterizada por um otimismo cauteloso entre os investidores. O sentimento positivo...
A Bloomberg Economics prevê que o núcleo do CPI de julho registre o ganho mensal mais rápido desde janeiro, o que pode reduzir as...
Os futuros dos Estados Unidos operam estáveis em uma jornada marcada por decisões e anúncios relevantes vindos de Washington. O presidente...
Seguindo as expectativas do mercado, o Banco da Reserva da Austrália (RBA) decidiu, na reunião de hoje, reduzir a taxa de juros de 3,85%...
A temporada de resultados começa a desacelerar. Nesta semana, a atenção dos investidores se voltará para relatórios...
