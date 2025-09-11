Honeywell vai desmembrar divisão de materiais avançados; ações sobem 1,6%
A Honeywell International (HON.US) anunciou planos de desmembrar sua divisão de materiais avançados em uma empresa pública separada...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os preços do ouro e da prata caem hoje 0,7% e 3,3% respectivamente em meio ao fortalecimento do dólar americano. O USDIDX ganha hoje quase...
Brent Crude (OIL) cai quase 5% depois que a NOC da Líbia informou sobre o aumento da produção (para 1,13 milhão de barris por...
A PepsiCo (PEP.US) está apresentando um leve ganho hoje, após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Os...
Ações de gigantes chinesas como JD.com (JD.US), Alibaba (BABA.US), Tencent (TME.US) e Yum!China (YUM.US) estão sendo negociadas na...
US500 e US100 estão ganhando levemente no início da sessão US2000 está sendo negociado em baixa Os rendimentos dos títulos...
Os futuros de algodão (COTTON) na ICE estão perdendo mais de 1,5% hoje, o que podemos justificar com um dólar ainda muito forte e...
09:30, Estados Unidos - Dados do Saldo de Mercadorias para agosto: Importações: real 342,20B; anterior 345,40B; Exportações:...
Petróleo: Os preços do petróleo recuaram pela primeira vez em oito sessões. Um declínio é atribuído...
Fatos: NATGAS saltou do suporte chave; O sentimento de curto prazo é otimista. Opinião: O NATGAS tem sido negociado em um movimento...
O mercado de ações de Hong Kong sofreu uma reversão dramática hoje, com o Índice Hang Seng despencando 10% em seu pior...
