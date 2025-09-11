Destaques da manhã (08.10.2024)
Os mercados asiáticos caíram nesta terça-feira, acompanhando a fraqueza de Wall Street durante a noite, à medida que os...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os mercados asiáticos caíram nesta terça-feira, acompanhando a fraqueza de Wall Street durante a noite, à medida que os...
Os preços do ouro parecem estar um pouco presos após uma alta muito impressionante para as máximas históricas. Por um lado,...
Esta semana será crucial para os mercados, com vários fatores importantes no radar. Os discursos de membros dos Bancos Centrais prometem...
O preço das ações da Arcadium Lithium (ALTM.US) disparou mais de 41% na abertura, após a confirmação da notícia...
A aquisição continuaria uma tendência de grandes lances no setor de mineração Ambas as empresas confirmaram o início...
Medos sobre o ataque de Israel ao Irã O petróleo começou a sessão de hoje de forma muito tranquila, mas no início...
Wall Street abriu em queda nesta segunda-feira, com o Russell 2000 liderando as perdas, recuando 0,7%. O S&P 500 caiu 0,28%, enquanto o Nasdaq 100...
A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2024 está prestes a começar. Como de costume, os maiores bancos e instituições...
Após o fim de semana, os mercados chineses ainda estão fechados. No entanto, amanhã a Golden Week chegará ao fim e as negociações...
DAX cai no início da semana A volatilidade dispara nas ações da Ubisoft Adani Group inicia negociações para comprar...
Os dados de pedidos de fábricas da Alemanha para o mês de agosto foram divulgados esta manhã às 3:00 AM. O relatório...
Mercados asiáticos ganham no início da nova semana Futuros apontam para uma abertura ligeiramente mais baixa da sessão de dinheiro...
Sessão de sexta-feira em Wall Street terminou com ganhos para a maioria dos índices de ações. O Nasdaq subiu 1,22%, enquanto...
A Spirit Airlines (SAVE.US) perdeu mais de 25% hoje após relatos da potencial incapacidade da empresa de pagar sua dívida. Assim, o preço...
A Tesla viu um aumento no preço de suas ações, apesar de enfrentar novas tarifas europeias sobre veículos elétricos...
O conflito no Oriente Médio tem sido o assunto mais importante dos últimos dias após a escalada vivida na última terça-feira,...
O relatório de empregos dos EUA superou as expectativas, com as folhas de pagamento não agrícolas aumentando mais de 250 mil. A...
De acordo com a Bloomberg, a gigante chinesa Tencent e a família Guillemot avaliam opções de compra do estúdio de jogos francês...
Os dados da folha de pagamento não agrícola dos EUA foram significativamente mais fortes do que o esperado, com um ganho de mais de 250.000...
Um bloqueio no Estreito de Ormuz pode fazer com que os preços do petróleo subam para US$ 200 e tenha sérias repercussões no...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador