ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Grande aumento do NFP. O EUR-USD caiu abaixo de 1,10
Mudança nas folhas de pagamento não agrícolas: 254 mil (esperado: 150 mil; anterior: 142 mil) Mudança nas folhas de pagamento...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mudança nas folhas de pagamento não agrícolas: 254 mil (esperado: 150 mil; anterior: 142 mil) Mudança nas folhas de pagamento...
Os futuros do algodão estão testando a área de US$ 73 por fardo, antes do relatório Commitment of Traders (CoT) de hoje, que...
Acompanhe ao vivo a divulgação do Payroll! Descubra em tempo real como os dados de emprego dos EUA podem impactar os mercados e influenciar...
Fatos: O contrato de preço do título do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu em uma onda de dados macroeconômicos fortes dos EUA; TNOTE...
Os mercados de petróleo experimentaram um aumento dramático ontem, com o petróleo Brent saltando 5% para atingir US$ 77,62 o barril,...
DAX compensa alguns dos declínios recentes A atenção dos investidores se volta para os dados do NFP Redcare Pharmacy com crescimento...
As ações das principais transportadoras de contêineres europeias, incluindo a dinamarquesa Maersk (MAERSKA.DK) e a alemã Hapag-Lloyd...
Hoje, os investidores verão o relatório do mercado de trabalho dos EUA de setembro. Às 14h30, aprenderemos sobre o estado atual da...
O calendário econômico de hoje está repleto de lançamentos de dados significativos e discursos de bancos centrais, particularmente...
As ações asiáticas se recuperaram, lideradas pelo Hang Seng de Hong Kong (+2,7%), enquanto os traders avaliavam a sustentabilidade...
O Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos publicará dados sobre as folhas de pagamento não agrícolas, com previsão de...
As ações do Chicago Mercantile Exchange Group (CME.US), sediado em Chicago, que opera bolsas de futuros como CME, CBOT e NYMEX, tiveram uma...
Os estoques de gás natural aumentaram em 55 bilhões de pés cúbicos na semana passada, ligeiramente abaixo dos 56 bilhões...
Os preços do petróleo dispararam após o presidente dos EUA, Joe Biden, sinalizar que "(...) Estamos discutindo Israel atacando...
10:45 PM BST, Estados Unidos - Dados do PMI de setembro: PMI Composto da S&P Global: atual 54; previsão 54,4; anterior 54,4 PMI de Serviços...
Abertura em baixa em Wall Street As ações da Levi Strauss & Co. caíram até 12% após a empresa reduzir sua projeção...
Abertura do mercado americano ao vivo - 03/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A Lockheed Martin (LMT.US) decidiu aumentar seu dividendo para $3,30. A empresa paga dividendos trimestralmente, o que implica um dividendo anualizado...
As ações da MicroStrategy estão sendo negociadas atualmente a $64,51, com alta de 141% este ano, refletindo a estratégia agressiva...
Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA foram de 225 mil, em comparação com a expectativa de 221 mil e o dado anterior de 218 mil,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador