PETRÓLEO com reação silenciosa ao anúncio da Líbia sobre a reabertura dos campos de petróleo
Os preços do petróleo caíram após relatórios do governo da Líbia sugerirem a reabertura planejada dos maiores...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os preços do petróleo caíram após relatórios do governo da Líbia sugerirem a reabertura planejada dos maiores...
O relatório Challenger dos EUA, que mostra o número de demissões em setembro, indicou 72,8 mil, em comparação com 75,89...
DAX sob pressão adicional de queda SAP sob pressão adicional de procuradores dos EUA Barclays reduz recomendação sobre...
Fatos: O indicador RSI se aproxima da zona de sobrecompra e da média móvel exponencial de 200 dias. Os fundamentos parecem continuar...
A libra esterlina está perdendo 1% em relação ao dólar americano hoje, após comentários do presidente do Banco...
Zona do Euro: índice PMI de serviços de setembro em 51,4 pontos. (previsão: 50,5 pontos; anterior: 52,9 pontos). Alemanha: índice...
As ações chinesas em Hong Kong caíram, marcando o seu primeiro dia corretivo. No Japão, as quedas foram mais moderadas após...
Após um rali quase contínuo de quase 30%, o Índice Hang Seng caiu mais de 4,5% hoje no pico da liquidação, indicando...
Hang Seng vê correção técnica após impulso ascendente considerável Futuros apontam para abertura mais baixa...
A libra esterlina britânica está perdendo dinamicamente esta manhã após comentários do presidente do BoE, Bailey, que...
A sessão de ontem em Wall Street terminou com sentimentos mistos. Em uma base intradiária, todos os índices foram negociados na...
IPC na Suíça para setembro (a/a): Real: 0,8%; Previsão: 1%; Anteriormente: 1,1%. IPC na Suíça para setembro...
O membro do Federal Reserve Thomas Barkin comentou sobre a economia e a política monetária dos EUA hoje. Aqui estão os destaques: Os...
As ações da seguradora Humana (HUM.US) estão perdendo 15% hoje, depois que a empresa indicou à Securities and Exchange Commission...
O trigo (WHEAT) na bolsa de commodities CBOT de Chicago está ganhando quase 2,5% hoje. A precipitação em Rostov-on-Don, a principal...
OIL.WTI perde, pois a OPEP+ concordou em aliviar os cortes de produção em dezembro, de acordo com relatórios do WSJ. Além disso,...
Estoques de petróleo bruto da EIA (em barris): 3,889M (Previsão -1,43M, Anterior -4,471M). Estoques de gasolina: 1,119M (Previsão...
Wall Street abre em tom misto; petróleo e VIX sobem, US100 opera estável e apaga parte das quedas. As ações da Humana...
O petróleo bruto WTI ultrapassou as máximas locais estabelecidas na segunda metade de setembro hoje e está ultrapassando US$ 72 por...
O Relatório ADP dos EUA registrou 143 mil empregos contra 125 mil esperados e 99 mil anteriormente. A mudança no mercado de trabalho privado...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador