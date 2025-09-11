📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 02/10/2024
Abertura do mercado americano ao vivo - 02/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa, na sequência das tensões geopolíticas entre o Irã e Israel, que suscitaram...
DAX sob maior pressão de queda Resultados da Nike aumentam a volatilidade nos pares listados na Europa HSBC eleva sua recomendação...
O índice Hang Seng experimentou um aumento dramático hoje, saltando 8% e alcançando uma alta de 22 meses de 22.450 pontos. Isso marca...
A Nike (NKE.US) perde quase 7% no pré-mercado de hoje, pois os investidores ficaram desapontados devido à perda de receita do primeiro trimestre...
O novo primeiro-ministro japonês, Ishiba, comentou a política monetária do país expressando que o Japão "não...
Hoje, às 09:15 (horário de Brasília), veremos o relatório privado sobre a mudança de emprego nos Estados Unidos. O relatório...
O calendário econômico de hoje está repleto de divulgações importantes de dados e discursos de bancos centrais, especialmente...
As ações asiáticas subiram, com o índice Hang Seng de Hong Kong disparando mais de 9% à medida que os mercados reagiram...
De acordo com a IDF, mísseis foram lançados do Irã para Israel; todos os civis israelenses estão em abrigos antiaéreos...
A empresa israelense InMode, especializada em tecnologias médicas minimamente invasivas e não invasivas, anunciou mudanças significativas...
Ações aeroespaciais e de defesa, como Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon, mas também empresas privadas como a AeroVironment...
De acordo com autoridades dos EUA, o Irã atacará Israel nas próximas 12 horas, enquanto os relatórios da Axios sugerem que...
Índices dos EUA abrem sessão com quedas; Wall Street se preocupa com o aumento dos preços do petróleo; Nasdaq-100 cai 1,1%,...
ISM de Manufatura dos EUA para setembro chegou a 47,2 vs 47,5 exp. e 47,2 anteriormente, com índice de preços caindo pela maioria desde maio...
Abertura de empregos do US JOLTS chegou a 8,04 milhões contra 7,693 milhões e 7,673 milhões exp. O PMI final do S&P dos...
PETRÓLEO O petróleo continua sob pressão à medida que o atraso do mercado diminui O petróleo está a perder,...
De acordo com comentários da Casa Branca, mas também com relatórios das agências Bloomberg e Axios, o Irã prepara-se...
Abertura do mercado americano ao vivo - 01/10/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo aqui...
As ações da gigante química alemã Covestro (antiga unidade da Bayer) ganham quase 6% hoje, com a empresa estatal de Abu Dhabi...
