flatexDEGIRO salta 6% em meio ao lançamento do programa de recompra de ações 📈
As ações da corretora alemã flatexDEGIRO estão subindo quase 6,5% hoje em meio ao anúncio da empresa sobre o programa...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As forças armadas israelenses (IDF) anunciaram terça-feira que iniciaram operações terrestres locais contra alvos do Hezbollah...
As fortes chuvas na maior parte do território brasileiro ainda deverão ser irregulares nos próximos dias, mas, como informou a Bloomberg,...
Ouro ganha quase 0,6% hoje, à medida que investidores antecipam um ciclo adicional de flexibilização da política do Fed, além...
6:00 AM BST, Zona do Euro - Dados preliminares de inflação de setembro: CPI: 1,8% anual atual vs previsão de 1,8% anual; anterior...
O calendário econômico de hoje está repleto de divulgações de dados significativos, especialmente da Europa e dos Estados...
As ações asiáticas permanecem em alta, com o Nikkei 225 subindo 1,2%. Os mercados chineses estarão fechados de 1 a 7 de...
O par EUR/USD experimentou volatilidade significativa hoje, com o euro se fortalecendo em relação ao dólar, apesar dos dados econômicos...
O DAX alemão é negociado nos níveis de ontem após dados do PMI A Covestro abre 6% mais alta após fechar um acordo...
Hoje, os PMIs finais da indústria europeia vieram mais fortes do que o esperado, enquanto a maior "lacuna" entre as expectativas dos analistas...
Descubra como transformar seus investimentos em uma fonte de renda passiva com o poder do Dividend Yield! Neste vídeo, você vai aprender...
Semana marcada por discursos de membros dos Bancos Centrais, dados do mercado de trabalho dos EUA. Nesta visão semanal, destacamos a queda nos...
O mercado de ouro experimentou uma volatilidade significativa hoje, com os preços pairando perto de recordes, apesar de uma ligeira retração...
11:30, Estados Unidos - Índice de negócios de manufatura do Fed de Dallas para agosto: real -9,0 vs. esperado; - 10,3; anterior -9,7. O...
Wall Street abre mista, com o Nasdaq 100 tentando não perder terreno As ações da EchoStar caíram 10% após o anúncio...
O euro sofreu um declínio depois que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fez um discurso ao Comitê de Assuntos Econômicos...
Dados Flash do IPC para setembro da Alemanha foram divulgados hoje às 13h00 BST. Esperava-se que o relatório mostrasse uma desaceleração...
Fatos: Indicador-chave para VIX mostrou um sinal de compra na sexta-feira; Outubro é historicamente o mês mais volátil em anos...
DAX sob pressão, mas mantém zonas próximas ao topo histórico (ATH) O governo alemão deve reduzir sua previsão...
As ações da Aston Martin despencaram mais de 25% hoje, marcando sua maior queda em um dia em quatro anos. As ações apagaram...
