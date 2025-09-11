BOLETIM DIÁRIO - 30/09/2024
Os mercados bolsistas na China continuam a mostrar uma forte dinâmica após o anúncio do PBoC de que todos os bancos comerciais devem...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os mercados bolsistas na China continuam a mostrar uma forte dinâmica após o anúncio do PBoC de que todos os bancos comerciais devem...
O par EURUSD reagiu com leves aumentos às leituras dos dados do IPC de setembro dos estados alemães. Embora os dados anuais tenham saído...
A nova semana começa com a continuação do sentimento otimista na China, com base em um amplo plano para cortar as taxas de juros e...
Os mercados asiáticos mais uma vez trazem um pico na volatilidade do mercado Novas medidas de estímulo imobiliário impulsionam...
A sessão de sexta-feira nos mercados financeiros globais terminou em alta acentuada para os índices europeus. No caso de Wall Street,...
No vídeo de hoje, você vai entender como os horários de abertura dos mercados internacionais podem impactar suas decisões de...
11:00, Estados Unidos - Relatório de inflação da Universidade de Michigan para setembro: Expectativas de inflação...
Empresas de pequena capitalização ganham mais US500 permanece acima de 5800 pontos O dólar está perdendo significativamente,...
Abertura do mercado americano ao vivo - 27/09/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo aqui...
As ações da Bristol Myers (BMY.US) subiram 4% antes da sessão final da semana em Wall Street depois que a farmacêutica obteve...
09:30, Estados Unidos - Dados de inflação para agosto: Índice de preços PCE: real 0,1% MoM; previsão 0,2% MoM;...
EURUSD se recupera das perdas antes do PCE A inflação do PCE Core pode determinar as expectativas para o corte de juros do Fed em novembro. Embora...
Durante a sessão asiática, o Índice Hang Seng da China subiu mais de 3,5% novamente, o que melhorou o sentimento em relação...
O par USDJPY experimentou volatilidade significativa hoje após grandes acontecimentos políticos no Japão e a divulgação...
Taxa de desemprego na Alemanha em agosto ficou em 6%, conforme esperado, e em linha com a leitura anterior A variação no desemprego...
Fatos O petróleo bruto WTI ganha ligeiramente para US$ 68 por barril enquanto o furacão Helene atinge o Golfo do México Como...
DAX alemão abre em níveis recordes A SAP está 1% abaixo após notícias de descontentamento significativo entre os...
Os futuros de algodão (ALGODÃO) na ICE estão ganhando mais de 1% hoje e tentando se recuperar, após os declínios de...
04:00 AM, Espanha - Dados de Inflação de Setembro: HICP espanhol: atual 1,7% YoY; previsão 1,9% YoY; anterior 2,4% YoY; HICP...
A sessão de hoje será dominada por dados de inflação de vários países, incluindo França, Espanha e Estados...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador