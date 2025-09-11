🏯IENE sobe 0,8% após eleição do primeiro-ministro
Shigeru Ishiba venceu a votação interna para o líder do Partido Liberal Democrata no Japão e, portanto, será nomeado...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações asiáticas se recuperaram, com os mercados chineses liderando a investida após Pequim anunciar amplas medidas de...
França, Dados de Inflação para Setembro: IHPC Francês YoY: 1,5% Final: vs 1,9% (previsão) vs 2,2% (anterior); IHPC...
Neste vídeo, vamos explorar o indicador P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial), uma ferramenta essencial para avaliar se uma ação...
A BlackSky Technology subiu mais de 14% na sessão de hoje após a notícia de que recebeu um novo contrato da Marinha dos EUA. O contrato...
O Departamento de Justiça dos EUA pretende iniciar uma investigação sobre a empresa Super Micro Computer, informou o Wall Street Journal....
Descubra a importância do PCE e PCE núcleo na economia dos EUA. Neste vídeo, você aprenderá como esses indicadores...
Os estoques de gás natural aumentaram em 47 bilhões de pés cúbicos durante a semana, de acordo com os últimos dados...
Wall Street em clima otimista no início da sessão de terça-feira Accenture sobe 5%, após a empresa divulgar resultados...
O Google, uma subsidiária da Alphabet Inc., continua líder no mercado de tecnologia em 2024. Os resultados financeiros recentes da empresa...
Abertura do mercado americano ao vivo - 26/09/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Estados Unidos - Dados de emprego: Pedidos iniciais de seguro-desemprego: real 218K; previsão 224K; anterior 222K; Estados Unidos...
As ações asiáticas tiveram uma recuperação, com o índice de referência CHN.cash subindo 5% no dia. Este...
Estados Unidos - Dados do PIB: PIB (T2): real 3,0% QoQ; previsão 3,0% QoQ; anterior 3,0% QoQ; Índice de preços do PIB (T2):...
Metais preciosos continuam sua onda de alta, atingindo novos máximos. No caso do ouro, notamos hoje aumentos de mais de 0,8%, que com sua variação...
Retorno do fornecimento da Líbia O petróleo vem recuando fortemente desde a noite passada após relatos sobre a nomeação...
A Micron Technology agora roubou os holofotes da febre da IA. As ações da empresa dispararam 14% nas negociações após...
DAX Alemão abriu em níveis recordes Ações do Commerzbank em alta após anúncio de aumento da lucratividade BASF...
O calendário macroeconômico de hoje inclui vários eventos notáveis. Mais importante, ouviremos as opiniões dos representantes...
Os índices chineses estão ganhando até 5,00% em resposta a potenciais pacotes de ajuda recordes sendo considerados pelo governo. O...
