Destaques da manhã (26.09.2024)
Os índices nos EUA fecharam ligeiramente negativos ontem. No entanto, na primeira parte de hoje, observamos uma recuperação nos...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
04:30, Suíça - Decisão da taxa de juros do SNB (3º trimestre) para dezembro: real 1,00%; previsto 1,00%; anterior 1,25%. A...
Neste segundo episódio sobre o indicador técnico ATR (Average True Range), vamos aprofundar ainda mais nas suas aplicações...
Apesar da abertura bastante otimista da sessão de hoje em Wall Street, a segunda metade do dia traz declínios, já que o US100 apaga...
Representantes dos dois governos na Líbia concordaram em nomear um candidato conjunto para chefiar o banco central por um período interino....
A BMO Capital elevou hoje a Denison Mines (DNN.US) para 'market outperform', deixando a meta de preço das ações inalterada...
Estoques de petróleo bruto da EIA: -4,471M (Previsão -1,43M, Anterior -1,630M) Estoques de gasolina da EIA: -1,538M (Previsão...
Mudança nas vendas de imóveis novos nos EUA MoM: -4,7% (previsão -5,3%, anterior 10,6%) Vendas de imóveis novos nos EUA...
Abertura do mercado americano ao vivo - 25/09/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo aqui...
A Ubisoft ainda pode reverter a situação? Uma tempestade está se formando na Ubisoft (UBI) após o fundo de hedge AJ Investments...
DAX alemão sob pressão, mas mantém zonas próximas ao ATH SAP perde 3% após anúncio sobre investigação...
O dólar tem estado sob pressão descendente contínua desde o pivô dovish do Fed na semana passada. Hoje, estamos vendo um novo...
Índices da região Ásia-Pacífico estão majoritariamente em baixa. O mercado na China, após os ganhos de ontem,...
Os futuros dos EUA apresentam um desempenho misto após um dia volátil marcado pela publicação do índice de confiança...
A Intel (INTC.US) apresentou suas soluções de IA de próxima geração, a CPU Xeon 6 e o acelerador de IA Gaudi 3, visando...
Fatos: O par invalidou a estrutura 1:1; AUDNZD quebrou abaixo do canal ascendente. Opinião: AUDNZD tem sido negociado em uma tendência...
Os índices estão passando por uma ligeira correção no início da sessão. O índice do dólar...
11:00, Estados Unidos - Confiança do Consumidor CB para setembro: real 98,7; previsão 103,9; anterior 105,6. 11:00, Estados Unidos...
Petróleo: Um grande corte nas taxas de juros dos EUA e o estímulo do Banco Popular da China estão levando a uma recuperação...
Abertura do mercado americano ao vivo - 23/09/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo aqui...
