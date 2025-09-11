Gás Natural americano pode ficar mais caro no próximo ano, mas na Europa os invernos serão mais baratos
Outubro e novembro são normalmente os meses mais voláteis para os preços do gás natural. 2024 não é diferente....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Austen Goolsbee, presidente do Federal Reserve de Chicago dos EUA, foi muito dovish ontem, confirmando a posição de Powell da última...
DAX alemão atinge novo recorde histórico Moda lidera o crescimento na Europa DHL em alta após declaração da gestão Situação...
O contrato CHN.cash, baseado no Índice Hang Seng China Enterprises (HSCEI), está ganhando quase 4,4% hoje, apoiado por comentários...
Os últimos dados econômicos do Japão apresentam um quadro misto, com o PMI de manufatura se contraindo ainda mais enquanto o PMI de...
Hoje, as medidas de "estímulo" anunciadas pelo PBoC em conferência em Pequim estão melhorando os sentimentos em torno de...
A sessão de hoje será dominada por dados sobre o sentimento econômico da Alemanha, vários discursos de banqueiros centrais e...
As ações asiáticas subiram na terça-feira, lideradas pelos mercados chineses, após o anúncio de Pequim de...
O mercado de ações da China teve a sua melhor sessão desde março de 2022, com as ações liderando os ganhos nos...
O Instituto Alemão IFO divulgou seu último conjunto de índices de sentimento hoje às 9:00 AM BST. Esperava-se que os dados...
A recente decisão do Federal Reserve de cortar a taxa de juros em 50 pontos base, para um intervalo entre 4,75% e 5%, teve um impacto significativo...
O Barclays está reforçando o sentimento positivo em relação às ações da Tesla (TSLA.US) nas negociações...
Os preços do gás natural (NATGAS) subiram 3% hoje, embora o aumento tenha sido ligeiramente reduzido posteriormente. Os ganhos expressivos...
Estados Unidos, Dados de PMI para Setembro: S&P Global Serviços PMI: Atual: 55,4. 55,3 (previsão) vs 55,7 (anterior) S&P...
Wall Street inicia a sessão de segunda-feira com humor misto Deutsche Bank revisa classificação do BNY Mellon Intel (INTC.US)...
DAX da Alemanha permanece na zona de máximas históricas Aquisição do Commerzbank pela UniCredit em foco Mudança...
As ações asiáticas sobem em meio às esperanças de estímulo chinês. No continente, os mercados estão...
Os dados econômicos mais recentes da Alemanha e da Zona do Euro apresentaram um cenário preocupante, com os PMIs de manufatura e compostos...
Os dados de PMI do Reino Unido vieram abaixo do esperado, mas permanecem em território expansionista (acima de 50 pontos). Após a divulgação,...
Os dados da Zona do Euro confirmaram o que o mercado já havia percebido a partir dos dados da França e da Alemanha. Tanto os PMIs de manufatura...
