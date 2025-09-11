Um olhar sobre o Ethereum (12.08.2025)
O Ethereum disparou ontem para US$ 4.300, seu maior nível desde o mercado de alta de 2021, impulsionado pela demanda institucional, que se traduziu...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
03h00 BRT, Reino Unido – Variação no Número de Requerentes de Benefício (julho): Resultado: -6,2 mil Previsão:...
O evento mais importante de hoje — e de toda a semana — é a divulgação dos dados de inflação ao consumidor...
Os ganhos foram observados principalmente nos índices chineses, graças à extensão de 90 dias nas negociações...
O início da semana traz ausência de novos catalisadores para alta das bolsas, com os principais índices oscilando no máximo...
Intel: ações sobem pouco mais de 5% hoje após relatos de que o CEO da companhia pretende se reunir com o presidente dos EUA, Donald...
OURO recua -1,48% às 11h04 (horário de Brasília) de 11 de agosto de 2025. No gráfico diário (D1), o RSI de 14...
De acordo com fontes da Bloomberg, documentos identificados revelam detalhes sobre ações do banco norte-americano Citigroup destinadas a...
Os contratos futuros de cacau (COCOA) negociados na ICE sobem mais de 7% hoje, após relatos de clima extremo (secas e chuvas intensas) na África,...
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que se reunirá com o presidente russo, Vladimir Putin, no próximo dia 15 de agosto,...
A Barrick Mining Corporation divulgou hoje, antes da abertura do mercado, seus resultados do 2T25. A empresa reportou crescimento de receita impulsionado...
O mercado foi abalado na semana passada pela implementação de tarifas recíprocas significativas pelos Estados Unidos. No mercado de...
As ações da fabricante alemã de defesa Rheinmetall — produtora de projéteis de artilharia de 155 mm e veículos...
A segunda metade da sessão desta segunda-feira nos mercados europeus traz deterioração no sentimento dos investidores. Apesar dos...
Os futuros do índice de volatilidade CBOE VIX caem cerca de -0,7% hoje, estendendo o forte impulso de baixa. A queda é impulsionada por vários...
Contratos futuros indicam uma abertura em alta para a sessão à vista de hoje nas bolsas europeias. A taxa de câmbio EURUSD sobe quase...
O início da nova semana nos mercados financeiros começa com leves altas nos preços da maioria dos índices/contratos futuros...
Apple salta 4% com impulso de IA, novo iPhone e revisão positiva por analistas — US100 vai a 24.700 pontos As ações da Apple...
O pregão de hoje em Wall Street é mais uma vez dominado por um sentimento positivo, impulsionado pelas expectativas de um desfecho favorável...
