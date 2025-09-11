Euro cai após PMIs francês e alemão
Os índices Flash PMI de agosto para a França e a Alemanha foram divulgados hoje às 05:15 e 05:30, respectivamente, no horário...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices Flash PMI de agosto para a França e a Alemanha foram divulgados hoje às 05:15 e 05:30, respectivamente, no horário...
Fatos: A relação ouro-prata é de 83x, com a média histórica próxima de 60. O ouro está em uma...
A sessão de hoje se concentrará nos principais dados de PMI das principais economias, incluindo França, Alemanha, Eurozona, Reino...
A maioria das ações asiáticas subiu na segunda-feira, impulsionada pelo otimismo persistente em relação à redução...
Abertura do mercado americano ao vivo - 20/09/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os mercados estão subindo hoje em euforia após a decisão dovish do Fed de ontem. No entanto, também há especulações...
A primeira hora da sessão de caixa em Wall Street viu um clima muito positivo. O S&P 500 subiu para novas máximas históricas,...
Aumento nos estoques de gás: +58 Bcf (esperado: 54 Bcf; anterior: 40 Bcf) Os estoques estão crescendo ligeiramente acima das...
S&P 500 atinge nova máxima histórica Índice Small-Cap ganha mais Dólar se consolida, interrompendo novas quedas Rendimento...
Estados Unidos - Vendas de imóveis existentes em agosto: real -2,5% mensal; anterior 1,5% mensal; real 3,86M; previsão 3,92M; anterior...
O corte da taxa dovish nos EUA abalou o clima na economia global. Enquanto os mercados monetários estavam apostando corretamente em um corte mais...
Estados Unidos - Dados de emprego: Média de pedidos de seguro-desemprego em 4 semanas: real 227,50K; anterior 231,00K; Pedidos iniciais de seguro-desemprego:...
As ações da Intel subiram 2% no pré-mercado hoje para US$ 21,21, após o anúncio recente de grandes planos de reestruturação....
O Campari Group sediado na Itália, operando na indústria de bebidas (produtor de destilados, vinhos, o famoso Aperol, Campari e até...
Os touros empurram os contratos DAX acima de 19.000 Mercados europeus em euforia após decisão do Fed RWE e Bayer anunciam novas parcerias Não...
Semana intensa nos mercados! Acompanhe nossa atualização aqui ___ O conteúdo aqui disponibilizado não...
O Banco da Inglaterra (BoE) votou 8-0-1 para manter as taxas de juros inalteradas, contrariando as expectativas de uma votação de 7-0-2....
Os futuros no Nasdaq 100 sobem hoje quase 3% (quase metade desse movimento é rollover), atingindo 20.000 pontos. O mercado de ações...
Os futuros de algodão na ICE (ALGODÃO) se recuperaram de US$ 70 para quase US$ 72 após uma forte liquidação ontem, enquanto...
A decisão do Banco da Inglaterra veio um dia após um corte de juros maior do que o consenso pelo Federal Reserve. Isso levanta questões...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador