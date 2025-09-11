📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 19/09/2024
Abertura do mercado americano ao vivo - 19/09/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo aqui...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercados de ações europeus abrem em alta, na onda de otimismo após corte de 50 pontos-base na taxa do Fed Investidores no mercado...
O Fed cortou as taxas em 50 pontos-base para 5% ontem e comunicou um ciclo de flexibilização de política bastante agressivo, um...
O Fed surpreende com um corte de 50 pontos-base, dado o consenso dos economistas da Bloomberg, onde mais de 110 previsões apontavam para um corte...
O Federal Reserve dos EUA decidiu cortar as taxas de juros em 50 bps para 5% hoje. Aqui estão os destaques da coletiva de imprensa de Jerome Powell: A...
A decisão do Federal Reserve de cortar as taxas de juros em 50 pontos-base foi uma grande surpresa para o mercado, embora o mercado tenha dado uma...
O Federal Reserve dos EUA decidiu cortar as taxas em 50 bps em linha com os 50 bps altamente antecipados em Wall Street; de 5,5% em agosto para 5%. É...
O par USD-CAD continua hoje caindo abaixo de 1,36 após atas do Banco do Canadá da reunião de agosto. No entanto, os declínios...
Dia importante nos mercados! Será que o FED manterá ou alterará as taxas? Como essa decisão pode afetar a economia...
Ações da Intuitive Machines sobem hoje mais de 50%, já que a empresa assina um contrato com a NASA no valor máximo de US$ 4,82...
Ex-banqueiros da Reserva Federal, em comentários da mídia para as maiores estações de rádio americanas, são a...
O petróleo bruto West Texas teve um declínio maior do que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA. Estoques de petróleo:...
Índices em Wall Street abrem a sessão um pouco mais baixos, esperando uma conclusão quase precipitada do primeiro corte de taxa...
Estados Unidos - Início de construção de moradias em agosto: real 1,356M; previsão 1,310M; anterior 1,237M; real 9,6%...
Os futuros do trigo CBOT estão caindo abaixo de US$ 580 hoje após recente alta, quando o grão não conseguiu subir acima da...
Faltam apenas algumas horas para a decisão do Fed sobre as taxas de juros. O mercado ainda está incerto sobre o quanto a taxa de juros será...
DAX alemão suspenso antes da Fed Analistas do Citi aumentaram a recomendação para a BMW Ministério das Finanças...
Dados finais da inflação da zona do euro para agosto: IPC Anual Final Real 2,2% (Previsão 2,2%, Anterior 2,2%) IPC Mensal Final...
A sessão de hoje será dominada pela tão aguardada decisão da taxa do Federal Reserve, juntamente com lançamentos de...
O IPC do Reino Unido em agosto chegou a 2,2% YoY vs 2,2% exp. e 2,2% anteriormente (0,3% mensal vs 0,3% exp. e -0,2% anteriormente) O IPC Core do Reino...
