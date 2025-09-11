Resumo da manhã (18.09.2024)
As ações asiáticas estavam mistas na quarta-feira, enquanto os investidores aguardavam o resultado da reunião do Federal...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações asiáticas estavam mistas na quarta-feira, enquanto os investidores aguardavam o resultado da reunião do Federal...
US500 ganha 0,50% US2000 sobe 0,75% acima de 2.200 pontos Rendimento de títulos também ganha Dólar se recupera ligeiramente Sentimento...
A Microsoft decidiu fazer atualizações em sua política de compartilhamento de lucros com seus acionistas. O aumento de dividendos...
11:00, Estados Unidos - Estoques comerciais para julho: real 0,4% MoM; previsão 0,3% MoM; anterior 0,3% MoM. _ O conteúdo aqui...
10:15, Estados Unidos - Produção industrial para agosto: real 0,9% MoM; anterior -0,7% MoM. 10:15, Estados Unidos - Produção...
Abertura do mercado americano ao vivo - 17/09/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo aqui...
09:30, Canadá - Dados de inflação para agosto: IPC: real -0,2% MoM; previsão 0,0% MoM; anterior 0,4% MoM; IPC: real...
Os dados de vendas no varejo dos EUA para agosto chegaram a 0,1% MoM vs -0,2% exp. e 1% anteriormente; revisado para 1,1% (2,1% YoY vs 2,5% YoY anteriormente) As...
Hoje, às 09h30 (Horário de Brasília), serão divulgados os dados de vendas no varejo dos EUA. Após um forte crescimento...
Os contratos de algodão de novembro (ALGODÃO) ganharam quase 4% ontem e subiram para US$ 73 por fardo na ICE, causando uma interrupção...
Petróleo O petróleo bruto está claramente em recuperação. No caso do WTI, a recuperação é...
Wall Street fechou a sessão de ontem com sentimento misto, embora os índices de referência tenham conseguido reverter grande parte...
O sentimento em torno do setor de tecnologia está melhorando, com o Nasdaq100 (US100) sendo negociado mais de 0,6% acima de 19.500 pontos hoje,...
O DAX da Alemanha ganha durante a sessão de terça-feira Analistas da Jefferies começaram a cobertura de analistas das ações...
O sentimento do mercado de ações na Europa é misto; contratos DAX perdem, FTSE ganha Investidores aguardam dados do ZEW da Alemanha...
Os sentimentos econômicos alemães do ZEW chegaram a 3,6 vs 17 exp. e 19,4 anteriormente Condições atuais: -84 vs -80 exp....
Nesta análise, abordamos os impactos recentes do furacão Francine na produção de petróleo e gás natural no Golfo...
A Alcoa Corporation (AA.US) está ganhando mais de 8% hoje, graças a uma tendência de fortalecimento nos preços do alumínio,...
Sinais perturbadores do mercado de smartphones estão derrubando não apenas o preço das ações da Apple, que está...
Neste segundo episódio mostramos para vocês, na prática, como aplicar os conceitos do SAR Parabolic em suas operações...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador