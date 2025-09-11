PETRÓLEO sobe mais de 1% 🛢️
Os preços do petróleo estão subindo na sessão de hoje, apesar dos dados econômicos fracos da China. Os preços...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os preços do petróleo estão subindo na sessão de hoje, apesar dos dados econômicos fracos da China. Os preços...
Wall Street em clima misto no início da sessão de segunda-feira Dados iniciais mostram vendas mais fracas do iPhone 16 Intel ganha...
O café é uma necessidade para a maioria das pessoas no mundo todo. Na Itália, o preço dessa bebida é até regulamentado,...
Fatos: O peso mexicano tem sido uma das moedas mais fracas em relação ao dólar neste ano. Sua desvalorização...
O índice alemão DAX está registrando leves quedas na primeira parte do dia, perdendo 0,25% para 18.650 pontos. No entanto, os níveis...
O dólar volta a cair e hoje é a moeda mais fraca entre as moedas do G10. No momento da redação, o índice do dólar...
O início da semana é relativamente leve no calendário macroeconômico. No entanto, nos próximos dias, os investidores...
A volatilidade nos mercados de ações durante a sessão na região da Ásia-Pacífico é limitada devido...
Os metais preciosos estão ganhando bastante antes da decisão do Fed na semana que vem. As expectativas do mercado dão uma probabilidade...
A Adobe (ADBE) é uma das gigantes da tecnologia, com liderança no mercado de softwares criativos e soluções para marketing...
O mercado de ações dos EUA abre ligeiramente mais alto. Os investidores estão precificando uma chance de 40% de um corte de 50...
Sentimento preliminar do consumidor dos EUA da Universidade de Michigan: 69 (previsão de 68,5, anterior de 67,9) Expectativas preliminares...
Preços de importação dos EUA MoM (agosto): -0,3% (previsão -0,2%, anterior 0,1%) Preços de exportação...
Abertura do mercado americano ao vivo - 13/09/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo aqui...
A platina (PLATINUM) está sendo negociada com alta de mais de 1,2% hoje e se aproximando de US$ 1.000 por onça, depois que o World Platinum...
Os trabalhadores da Boeing (BA.US) rejeitaram o contrato proposto pela empresa e votaram esmagadoramente pela greve. A decisão dos trabalhadores...
Declínio da participação de mercado em todos os mercados Nos últimos anos, houve um declínio lento perceptível...
O DAX está abrindo caminho de volta para suas máximas históricas Infineon Technologies com uma nova parceria SAP adquire líder...
Os futuros de algodão na bolsa ICE (COTTON) subiram acima de US$ 70 e, partindo de mínimas de vários anos, estão ganhando menos...
Fatos: USDPLN interrompeu ganhos dentro da EMA de 50 dias; A política monetária agressiva do MPC fortalece o zloty polonês; O...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador