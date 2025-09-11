BOLETIM DIÁRIO - 13/09/2024
Os mercados de ações estão negociando com um viés de alta após a publicação de um artigo de Nick Timiraos...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Zona do Euro e os Estados Unidos mostram indicadores econômicos contrastantes, com o BCE iniciando cortes de taxas enquanto as expectativas do...
França, Dados de Inflação de Agosto: HICP da França YoY 2,2% Final: vs 2,2% (previsão) vs 2,2% (anterior) IPC...
A sessão de hoje será influenciada por uma série de divulgações de dados econômicos, discursos de bancos centrais...
As ações asiáticas apresentaram desempenho misto nesta sexta-feira, com o índice Hang Seng de Hong Kong liderando os ganhos,...
Neste vídeo, vamos explorar o ATR (Average True Range), um indicador essencial para medir a volatilidade dos ativos financeiros. Você aprenderá...
A Unity Software (EUA) anunciou mudanças em seus planos de assinatura. A mudança mais importante parece ser o abandono da amplamente criticada...
As ações da Kroger (KR.US) subiram mais de 5% na sessão de hoje, já que a expansão da margem bruta do operador de supermercados...
As empresas anunciaram a renovação de uma cooperação plurianual para integrar os serviços das duas companhias. Como...
Ajit Jain, um executivo de seguros da Berkshire Hathaway, vendeu mais da metade de sua participação na empresa, de acordo com um novo registro...
O preço do ouro está quebrando sua resistência recente para atingir novas máximas históricas, permanecendo em sua tendência...
Estoques de gás natural mudam de acordo com a EIA. Real: 40 bilhões de pés cúbicos (bcf). Esperado: 48 bilhões...
Wall Street em clima misto no início da sessão Russell 2000 ganha 0,72% As ações da Moderna caem 15,5% após a...
O BCE reduz as taxas de juros em 25 pb DAX perde seu ímpeto no início do dia A Bayer defende com sucesso o produto Roundup no tribunal...
Abertura do mercado americano ao vivo - 12/09/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo aqui...
A teleconferência do BCE sobre a decisão do Banco Central de cortar a taxa de juros em 25 pontos-base acaba de começar, em linha com...
Estados Unidos - Dados de inflação para agosto: PPI principal: real 2,4% a.a.; previsão 2,5% a.a.; anterior 2,4% a.a.; PPI...
Conforme esperado, o Banco Central Europeu decidiu cortar a taxa de depósito principal em 25 pontos-base para 3,5%. Logo após a publicação,...
Os preços do petróleo continuam subindo hoje, já que o dólar americano foi apoiado pelos dados do IPC de ontem e pela suspensão...
De acordo com fontes da Reuters, a empresa dinamarquesa de logística DSV está prestes a adquirir a empresa de logística ferroviária...
