Ação da semana - Apple (12.09.2024)
As ações da Apple fecharam a US$ 222,90 na quarta-feira, apesar do fluxo de notícias misto. As ações subiram 16,1% no...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O iene japonês está perdendo para o dólar, apesar dos comentários agressivos de Naoki Tamura, do Banco do Japão. O banqueiro...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em alta após um dia volátil, com o US100 liderando os ganhos graças à força...
Fatos: EURGBP saltou do limite superior da estrutura 1:1; A tendência principal continua descendente. Opinião: EURGBP tem...
De acordo com o chefe do banco central de Portugal, a decisão de hoje será "fácil". Isso significa que as taxas de juros...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Mercado de ações europeu abre em alta, após ótima sessão nos EUA e ganhos asiáticos A atenção...
A sessão de ontem em Wall Street fechou com ganhos sólidos nos índices, e hoje os futuros do Nasdaq 100 (US100) continuaram o movimento...
04:00, Espanha - Dados de inflação para agosto: HICP espanhol: real 0,0% MoM; previsão 0,0% MoM; anterior -0,7% MoM; HICP...
Índice de Preços no Atacado Alemão MoM: -0,8% (Anterior 0,3%) Índice de Preços no Atacado Alemão YoY: -1,1%...
11:30, Estados Unidos - Dados da EIA: Estoques de petróleo bruto: real 0,833M; previsão 0,900M; anterior -6,873M; Estoques de gasolina:...
Índices caem na abertura da sessão de caixa Dólar negocia mais alto Rendimento de títulos sobe O mercado reagiu...
09:30, Estados Unidos - Dados de inflação para agosto: IPC principal: real 0,3% MoM; previsão 0,2% MoM; anterior 0,2% MoM; IPC...
O DAX alemão recupera 0,37% após a correção de ontem UniCredit adquire uma participação de 9% no Commerzbank O...
As ações da fabricante britânica de carros de luxo Aston Martin (AML.UK) estão resistindo a quedas no setor automotivo mais...
A inflação está gerando alta volatilidade nos mercados. Por isso, vamos monitorar a divulgação dos dados de agosto para...
As ações da empresa espanhola Inditex (ITX.ES), responsável por marcas como Zara, Bershka, Massimo Dutti e Pull&Bear, entre outras,...
Inflação do IPC dos EUA para agosto de 2024: expectativas do mercado O consenso do mercado aponta para um aumento na inflação...
Os investidores hoje aguardam a divulgação da inflação do IPC dos EUA para agosto (09h30), com previsões de base pedindo...
As ações do Commerzbank (CBK.DE) subiram 16% na sessão europeia de hoje depois que o UniCredit SpA (UCG.IT) assumiu uma participação...
