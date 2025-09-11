Alphabet e Apple sob pressão de reguladores europeus
O Tribunal de Justiça da União Europeia, em Luxemburgo, respaldou uma decisão histórica de 2016, que determinou que a Irlanda...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O calendário macroeconômico de hoje está excepcionalmente leve, sem grandes publicações previstas que possam impactar...
03:00 AM, Reino Unido - Dados de Emprego para julho: Ganhos Médios (excluindo bônus): Atual: 5,1% Previsão: 5,1% Anterior:...
03:00 AM BST, Alemanha - Dados de Inflação de agosto: HICP da Alemanha: - Atual: -0,2% MoM - Previsão: -0,2% MoM...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão registrando uma sessão de negociação excepcionalmente...
No panorama semanal de hoje, analisamos os principais acontecimentos que podem impactar o mercado financeiro nos próximos dias. Abordamos desde...
A apresentação da Apple (AAPL.US) acaba de começar, que deve incluir, entre outras coisas, a apresentação do novo iPhone...
A segunda parte da sessão nos mercados traz um salto na volatilidade em muitos instrumentos. Os contratos baseados em gás natural estendem...
À nossa frente estão os próximos resultados das empresas do setor de novas tecnologias. Também haverá resultados da...
Wall Street de bom humor no início da sessão Palantir e Dell farão parte do índice S&P500 Resultados promissores...
O NATGAS começa a nova semana de negociação com declínios de quase 3%, que com sua variação derrubaram a commodity...
Os indicadores econômicos da China mostram pressões deflacionárias persistentes, com os preços ao consumidor subindo menos do...
O DAX alemão ganha 0,62% no início da semana "Moda" sob pressão de oferta mais ampla Barclays corta recomendação...
A sessão de hoje será influenciada pelos dados de inflação da China e pelos números de crédito ao consumidor...
Os mercados globais estão abrindo a semana com sentimento misto. As bolsas de valores asiáticas estão em sua maioria em queda,...
Os futuros dos EUA são negociados em alta depois de o US500 ter registado a sua pior semana desde 2023, prejudicado pela deterioração...
05:30 - Zona Euro - Sentix Investor Confidence para setembro: real -15,4; previsão -12,2; anterior -13,9; O índice sentix teve...
No episódio II: Você vai entender as aplicações práticas do indicador Canal de Keltner, pontos de entrada e pontos de...
Fatos: O par saltou do limite superior da estrutura 1:1 O sentimento de médio prazo continua pessimista Opinião: Olhando...
Wall Street cai após abertura positiva US100 se aproxima de nível de suporte importante Guidewire Software e Smartsheet sobem...
