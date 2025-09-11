ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Relatório NFP dos EUA ligeiramente abaixo do esperado. US100 ganha 📈
Folhas de pagamento não agrícolas dos EUA para agosto: 142 mil vs. esperado 165 mil vs. 114 mil anteriormente Mudança privada:...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mudança no emprego canadense para agosto. 22,1 mil esperados: 25 mil após -2,8 mil na leitura de julho Taxa de desemprego. 6,6% esperado...
Os principais dados do mercado de trabalho dos EUA estão por vir, o que pode aumentar as expectativas de cortes mais significativos nas taxas de...
O mercado de trabalho dos EUA está esfriando mais rápido do que o esperado, com uma revisão que cortou 818 mil empregos do relatório...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa após uma sessão instável. O sentimento dos investidores foi afectado pela...
Os futuros do índice do dólar americano (USDIDX) caíram abaixo de 101 hoje, após dados muito mistos e fracos do mercado de...
Uma das maiores produtoras de chips dos EUA, a Broadcom (AVGO.US) perde quase 10% hoje, após os resultados trimestrais (trimestre fiscal encerrado...
Composto em grande parte por empresas de tecnologia e suscetível à valorização do iene, o índice de referência...
O DAX alemão cai 0,55% para encerrar a semana O Goldman Sachs elevou sua recomendação para ações da Symrise A...
Os índices futuros apontam para uma abertura mais fraca na Europa, após sessões fracas nos EUA e na Ásia Investidores...
Os índices de ações dos EUA registraram outra sessão mais fraca ontem, depois que um relatório da ADP indicou que...
Produção Industrial Alemã YoY: -5,3% (Previsão -3,5%, Anterior -3,92%) Produção Industrial Alemã MoM:...
Os estoques de petróleo bruto da EIA chegaram a: -6,873M vs -0,3M exp. e -0,846M anteriormente: Estoques de gasolina: 0,848M vs -1,11M exp....
O relatório de armazenamento de gás natural da EIA registrou um aumento de 13 bcf, comparado à expectativa de 28 bcf e 35 bcf no período...
O Brent Crude (OIL) subiu quase 2% hoje após informações de que a OPEC+ adiou o aumento de produção previamente planejado...
10:45 Am horário de Brasília), Estados Unidos - Dados PMI para agosto: S&P Global PMI Composto: atual 54,6; previsão 54,1;...
O Payroll de setembro será o último dado de emprego nos EUA antes da decisão do Federal Reserve no dia 18/09. A principal preocupação...
Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA vieram em 227 mil contra a previsão de 230 mil e o dado anterior de 231 mil. Os pedidos contínuos...
O ouro subiu mais de 1% hoje, após os dados do JOLTS de ontem virem mais fracos do que o esperado, reforçados também pelo relatório...
Abertura do mercado americano ao vivo - 05/09/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui
