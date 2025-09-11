ÚLTIMAS NOTÍCIAS: ADP dos EUA abaixo das expectativas, US500 é negociado em leve queda 🔴
09:15, Estados Unidos - Dados de Emprego para Agosto: ADP Nonfarm Employment Change (Mudança no Emprego Não-Agrícola ADP): Resultado:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
DAX da Alemanha recupera parte de suas recentes quedas Investidores aguardam a divulgação dos dados do ADP e ISM de serviços...
As ações de produtores de luxo, como a Hermes (RMS.FR), caíram até 7% hoje, após a Bloomberg relatar que a demanda enfraquecida...
Os futuros dos EUA têm uma tendência de alta, liderada pelo US2000, após uma quarta-feira estável que viu as ações...
Os preços do gás natural estão subindo hoje, antecipando os dados de inventário da EIA dos EUA, programados para serem divulgados...
O DAX corrigiu acentuadamente após atingir recordes históricos. Apesar do risco de recessão, o crescimento impulsionado por IA da...
O PMI de Construção da Zona do Euro veio em 41,4, conforme esperado (41,4 previsão). O PMI de Construção da Alemanha...
A sessão de ontem foi impactada pelos dados do JOLTS, o que resultou em maiores expectativas de cortes de juros mais profundos. Os índices...
Pedidos industriais na Alemanha MoM atual 2,9% (previsão -1,7%, anterior 3,9%) Os novos pedidos reais (ajustados pelo preço) na indústria...
Abertura do mercado americano ao vivo - 05/09/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo aqui...
O US500 tenta se recuperar hoje, após uma correção significativa na primeira parte da semana. Notavelmente, também estamos...
Os índices da Ásia-Pacífico estão registrando uma sessão de baixa. O mercado chinês está em queda de...
A Dollar Tree decepcionou o mercado hoje com seus resultados do trimestre anterior e suas previsões para o ano fiscal completo. A empresa atingiu...
Índices dos EUA apagam perdas iniciais, apesar de sessões mais fracas na Europa e Ásia. US100 ganha 0,5% e VIX cai; Os sentimentos...
Raphael Bostic, do Federal Reserve americano, comentou hoje sobre a economia e o mercado de trabalho dos EUA. No geral, os comentários são...
US JOLTS veio em 7,67M vs 8,1M exp. e 8,184M anteriormente Pedidos de Fábrica vieram em 5% vs 4,8% exp. e -3,3% anteriormente; Bens Duráveis...
Taxas de juros do Banco do Canadá: 4,25% vs 4,25% exp. vs anteriormente 4,5%. USDCAD perde um pouco hoje; decisão não surpreendeu...
Abertura do mercado americano ao vivo - 04/09/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo aqui...
O preço do cacau tem sofrido grandes perdas desde o início de setembro. Somente neste mês, o preço caiu cerca de 8%, e a situação...
O índice DAX da Alemanha recua de suas máximas históricas Investidores aguardam a divulgação dos dados do JOLTS dos...
