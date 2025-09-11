3 mercados para observar na próxima semana (08.08.2025)
Embora tarifas elevadas sobre a maioria dos produtos estrangeiros nos EUA já sejam uma realidade, a turbulência no comércio global...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Alberto Musalem, integrante do Federal Reserve, comentou sobre a situação econômica e a política monetária dos Estados...
Os principais índices de ações dos EUA abriram em alta hoje em Wall Street, impulsionados pelo otimismo dos investidores após...
Segundo reportagens que citam fontes familiarizadas com o assunto, Estados Unidos e Rússia estariam planejando um acordo sobre a Ucrânia que...
Variação no Emprego no Canadá: -40,8 mil (Previsão: +10 mil; Anterior: +83,1 mil) Taxa de Desemprego: 6,9% (Previsão:...
Índices europeus encerram semana com ganhos, apesar de tensões comerciais — DAX recua com perdas em seguradoras e manufatura 🟢📉 Os...
A Take-Two Interactive divulgou um relatório muito forte referente ao primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, surpreendendo positivamente analistas...
O calendário macroeconômico de hoje está excepcionalmente leve após uma semana intensa e movimentada. A única divulgação...
Os índices da região Ásia-Pacífico mostram pouca variação no último dia útil da semana. Os índices...
Os índices acionários dos Estados Unidos encerram o pregão de hoje em um clima muito mais negativo do que começaram. Todos...
Resultados sensacionais no segundo trimestre. Estratégias de desenvolvimento Ambiente de mercado Previsão otimista para todo o ano...
Os futuros dos índices dos Estados Unidos operam em alta nesta manhã, impulsionados pelas declarações do presidente Donald...
Armazenamento de Gás Natural nos EUA (EIA) – Semana encerrada em 1º de agosto: +7 Bcf (estimativa: +11; anterior: +48) O volume...
O início do pregão de hoje em Wall Street é marcado por um claro otimismo, com os investidores focados em diversos relatórios...
Pedidos Iniciais de Auxílio-Desemprego nos EUA (semana encerrada em 2 de agosto): 226 mil (estimativa: 222 mil; anterior: 218 mil; revisado: 219...
08:00 AM BRT, Reino Unido – Decisão da Taxa de Juros do BoE para agosto: Taxa de referência: atual 4,00%; previsão 4,00%;...
Intel em meio a controvérsia após pedido de demissão do CEO por Trump – ações caem 4,4% 💡 A Intel (INTC.US)...
Apesar dos relatos da Eli Lilly (LLY.US; LLY.DE) de que seu medicamento para perda de peso, orforglipron, atingiu todos os objetivos na fase 3 do estudo...
Dados macroeconômicos mistos criam um dilema para o banco central O Banco da Inglaterra (BoE) já havia sinalizado cautela em relação...
