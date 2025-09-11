TRIGO estende alta, recuperando 10% desde as mínimas de agosto em meio às fracas colheitas europeias 📈
Colheitas mais fracas do que o esperado em toda a Europa elevaram os futuros de trigo de Chicago de dezembro na CBOT (WHEAT). Os preços estão...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O OIL.WTI reverteu as perdas na primeira parte do dia, ganhando 1,20%, sendo negociado a US$ 71 por barril após notícias de que a OPEP+ está...
O PMI Composto final da Zona do Euro para agosto foi de 51,2 vs 51 esperado. O PMI de Serviços final da Zona do Euro para agosto foi de 52,9...
Fatos: A volatilidade no mercado está aumentando, pois os investidores estão ficando mais nervosos. Atualmente, altas avaliações...
O relatório JOLTS será divulgado hoje, sendo o primeiro de vários relatórios importantes sobre o mercado de trabalho nesta...
Espera-se que o Banco do Canadá (BoC) corte as taxas de juros pela terceira reunião de política consecutiva. As preocupações...
Ontem, o CBOE Volatility Index (VIX) medindo a volatilidade implícita do S&P 500 está agora caindo das máximas diárias,...
O mercado de ações dos EUA caiu drasticamente no início de setembro, impulsionado por uma mistura de dados econômicos fracos...
Os índices da Ásia-Pacífico estão registrando uma sessão de queda. O mercado chinês caiu cerca de 0,70%, o...
As ações da Unity Software (U.US) dispararam quase 8% na abertura do mercado de ações dos EUA após o Morgan Stanley...
Wall Street abre em baixa após o Dia do Trabalho Índices despencam diante de dados fracos de fabricação do ISM Super...
Petróleo: A Líbia relançou parcialmente sua produção de petróleo para satisfazer seu próprio consumo....
Entenda de forma simples e direta o que é o ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) e como ele pode ajudar você a avaliar a...
Os contratos futuros nos índices de Wall Street vêm caindo acentuadamente desde o início da sessão de negociação...
O relatório do ISM manufatureiro dos EUA para agosto chegou a 47,2 vs 47,5 exp. e 46,8 anteriormente Preços pagos de manufatura ISM...
DAX Alemão recua de máximas históricas Jefferies e Barclays modificam recomendações sobre Deutsche Bank e Draegerwerk Situação...
Hoje, a atenção dos investidores se volta para os dados de CPI e PIB da Suíça e o PMI manufatureiro ISM dos EUA. Uma leitura...
Suíça, relatório do PIB para o 2º trimestre. Atual: 0,7% t/t. Previsão: 0,5% t/t. Anterior: 0,5% t/t. No segundo...
Suíça, inflação do IPC para agosto. Atual: 1,1% a/a. Previsão: 1,2% a/a. Anterior: 1,3% a/a. Em termos m/m....
Calendário macroeconômico detalhado (horário de Brasília): 03h30 - Suíça, inflação do IPC para...
