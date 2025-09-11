Destaques da manhã (03.09.2024)
Sessão de ontem nos mercados de ações foi caracterizada por uma volatilidade ligeiramente menor devido ao feriado bancário...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Sessão de ontem nos mercados de ações foi caracterizada por uma volatilidade ligeiramente menor devido ao feriado bancário...
Os futuros dos EUA caíram após o feriado recente, que resultou em uma sessão agitada com baixo volume de negociações....
Nesta análise semanal, exploramos a volatilidade nos mercados de ouro e petróleo, além das últimas atualizações...
Os preços do gás estão se recuperando fortemente na sessão de hoje, continuando a recuperação iniciada na semana...
Descubra quais são as possibilidades de ativos para operar no mercado financeiro e como escolher as melhores oportunidades para maximizar seus ganhos. Não...
As ações da Volkswagen (VOW1.DE) já se recuperaram mais de 4% das mínimas diárias, ganhando 2,5% na base intraday depois...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa, liderados pelo US2000, após uma sessão anterior caracterizada por um aumento na...
Os lucros do Q2 de quase 95% das empresas listadas na bolsa de valores americana já ficaram para trás. No entanto, isso não significa...
Maiores importações na Ásia As importações de petróleo da Ásia se recuperaram em agosto após...
O início desta semana deve ser calmo nos mercados, principalmente porque a bolsa de valores em Wall Street estará fechada hoje devido ao...
DAX alemão recua da zona de máximas históricas A volatilidade do mercado será limitada pelo feriado dos EUA A sessão...
A abertura da semana para o Índice Hang Seng Chinês foi fraca, e os futuros (HK.cash) estão caindo quase -1,1% hoje, já que...
Hoje, os PMIs finais da indústria europeia vieram mais fortes do que o esperado, enquanto a maior "lacuna" entre as expectativas dos analistas...
Fatos O par USDJPY está em um padrão potencialmente baixista de mínimas mais altas e conseguiu apagar boa parte dos declínios...
Os contratos dos índices europeus estão perdendo -0,2% após uma sessão fraca na Ásia, onde o Hang Seng da China recuou. Leituras...
Os mercados de ações globais estão começando a semana em um clima predominantemente mais fraco. As negociações...
US100 ganha 0,5%; ganhos lentos nas ações da Nvidia dão suporte ao sentimento da indústria de semicondutores A Intel (INTC.US)...
O sentimento final do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA chegou a 67,9 (Previsão 68,1, Anterior 67,8) Expectativas: 72,1 (Previsão...
Fatos O grupo de mineração BHP Billiton espera apenas um aumento marginal no excedente de cobre em 2024, com um déficit considerável...
Brent Crude (OIL) perde mais de 2% hoje, já que seis fontes da OPEP+ disseram que a OPEP+ provavelmente prosseguirá com um aumento gradual...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador