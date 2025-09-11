PCE dos EUA em linha com as expectativas. Renda do consumidor e consumo mais altos
Índice de Preços PCE dos EUA YoY: 2,5% atual vs. 2,5% esperado vs. 2,5% anterior. Índice de Preços PCE Núcleo dos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Abertura do mercado americano ao vivo - 30/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O par USDJPY está negociando com pouca variação hoje, apesar dos dados de inflação da capital do Japão, Tóquio,...
O final da semana, e também o final de agosto, promete ser mais interessante do que os dias anteriores desta semana. Os investidores receberão...
Índices da região da Ásia-Pacífico registraram uma sessão positiva, exceto pelo mercado australiano, que está...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em alta, liderados pelo US100, após um impulso inicial positivo nas ações devido...
06:00, Zona Euro - Dados de Inflação para Agosto: Core IPC: real 2,8% YoY; previsão 2,8% YoY; anterior 2,9% YoY; Core IPC:...
03:45, França - Dados do PIB: PIB francês (Q2): previsão de 1,1% YoY; anterior 1,1% YoY; PIB francês (Q2): real 0,2%...
O ouro tem mostrado resiliência, atingindo novos máximos históricos mesmo em tempos de altas taxas de juros e inflação...
Neste vídeo, você vai descobrir tudo sobre o indicador Keltner Channel, uma poderosa ferramenta de análise técnica que ajuda...
Affirm Holdings está disparando quase 35% e é a ação de Wall Street com melhor desempenho hoje. O aumento do preço das...
O preço do cacau está se recuperando ligeiramente hoje após uma abertura negativa, mas um declínio contínuo no final...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) emitiu um relatório semanal oficial sobre os estoques de gás...
Wall Street abre em alta Nasdaq-100 salta do limite inferior da geometria Nvidia cai 4% após lucros do Q2 fiscal Best Buy sobe 15% após...
O ouro mostrou nos últimos anos que pode continuar a crescer e atingir novos máximos históricos, mesmo em um ambiente de altas taxas...
Abertura do mercado americano ao vivo - 29/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A Nvidia divulgou o relatório de lucros para o Q2 fiscal de 2025 (calendário de maio a julho de 2024) ontem após o fechamento da sessão...
Os futuros dos EUA estão em alta, impulsionados principalmente pelo US100, após as quedas de ontem desencadeadas pelos resultados da Nvidia...
Os dados do IPC Flash para agosto da Alemanha foram divulgados hoje às 09h00. Esperava-se que o relatório mostrasse uma desaceleração...
Fatos: O par GBPNZD viu um movimento descendente significativo no mês passado A escala dos declínios está atualmente atingindo...
