BREAKING: PIB dos EUA maior que o esperado; EURUSD cai 📣
09:30, Estados Unidos - Dados do PIB: PIB (Q2): real 3,0% QoQ; previsão 2,8% QoQ; anterior 1,4% QoQ; Índice de Preços do PIB...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
DAX alemão na zona de picos históricos na primeira parte da sessão de quinta-feira Nvidia limita declínios antes da abertura...
US100 (Nasdaq 100) se recupera em 0,50% para 19.400 pontos hoje após os declínios de ontem após o lançamento do relatório...
O relatório oficial do IPC para a Alemanha é publicado hoje às 09h00 horário de Brasília. No entanto, às 05h00,...
A primeira parte desta semana não contou com dados macroeconômicos significativos, resultando em baixa volatilidade no mercado de ações...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão registrando uma sessão ligeiramente positiva, exceto pelo mercado...
O par EURUSD está perdendo terreno após a publicação dos dados do IPC dos estados alemães. Os números mensais...
04:00, Espanha - Dados de inflação para agosto: HICP espanhol: real 2,4% YoY; previsão 2,5% YoY; anterior 2,9% YoY; HICP espanhol:...
As ações da Nvidia (NVDA.US) estão sendo negociadas 4% abaixo, após a divulgação dos resultados fiscais do segundo...
11:30, Estados Unidos - Dados da EIA: Estoques de petróleo bruto: real -0,846M; previsão -2,700M; anterior -4,649M; Estoques semanais...
Hoje, estamos observando uma forte retração no mercado de prata após o metal atingir seus níveis mais altos em um mês...
Índices nos EUA abrem em baixa O dólar ganha 0,55% Os rendimentos de 2 anos caem, enquanto os rendimentos de 10 anos sobem No...
Neste vídeo, vamos explorar a NVIDIA, uma das empresas mais inovadoras e dominantes no setor de tecnologia. Você vai conhecer os seis principais...
Warren Buffett e sua Berkshire Hathaway estão reduzindo a exposição às ações do Bank of America (BAC.US) logo...
Abertura do mercado americano ao vivo - 28/08/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os contratos do DAX (DE40) ganharam 0,5%, acompanhando uma onda de crescimento nos mercados de ações da Europa. Varta, Zalando e Mynaric,...
O principal impulsionador do mercado global de alta de tecnologia, a Nvidia (NVDA.US) divulgará seus resultados financeiros para o segundo trimestre...
A produtora britânica de roupas, perfumes e sapatos de luxo Burberry (BRBY.UK) perdeu 1,5% hoje, após a FTSE Russel informar que a empresa...
Os futuros de cobre (COPPER) estão sendo negociados em queda de mais de 1,5% hoje e estão recuando após uma recuperação...
A confiança do consumidor na França registrou 92 pontos, em linha com as expectativas do mercado, que também eram de 92 pontos. Esse...
